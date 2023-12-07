Сборная Украины U-19 узнала соперников в элит-раунде отбора Евро-2024
Поединки пройдут в марте
Фото: пресс-служба УАФ
Сегодня, 7 декабря состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2024 среди юношей до 19-ти лет, в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения).
Напомним, подопечные Олега Кузнецова заняли 1-е место в своей группе квалификационного раунда. Перед жеребьевкой элит-раунда отбора сине-желтые попали во вторую корзину.
В элитном раунде 27 команд, которые вышли из квалификационного раунда, присоединятся к первой сеяной Португалии, которая вступает в борьбу на этом этапе. Поединки будут проходить 18-26 марта 2024 года.
Победители групп элит-раунда присоединятся к хозяину, Северной Ирландии, в финальной стадии, которая будет проходить 15-28 июля 2024 года и станет отбором от УЕФА к ЧМ-2025 (U-20).
По итогам жеребьевки сине-желтые попали в группу 7, где сыграют с командами Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.
Евро-2024 (U-19). Элит-раунд отбора
Группа 1: Испания, Австрия, Косово, Словения.
Группа 2: Нидерланды, Бельгия, Франция, Литва.
Группа 3: Норвегия, Израиль, Босния и Герцеговина, Черногория.
Группа 4: Португалия, Дания, Сербия, Греция.
Группа 5: Шотландия, Чехия, Грузия, Италия.
Группа 6: Турция, Германия, Хорватия, Румыния.
Группа 7: Швейцария, Украина, Северная Македония, Латвия.
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