  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Сборная Украины U-19 узнала соперников в элит-раунде отбора Евро-2024
В тренде

Сборная Украины U-19 узнала соперников в элит-раунде отбора Евро-2024

Юношеские сборные Украины

Поединки пройдут в марте

Сборная Украины U-19 узнала соперников в элит-раунде отбора Евро-2024

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Сегодня, 7 декабря состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2024 среди юношей до 19-ти лет, в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения).

Напомним, подопечные Олега Кузнецова заняли 1-е место в своей группе квалификационного раунда. Перед жеребьевкой элит-раунда отбора сине-желтые попали во вторую корзину.

В элитном раунде 27 команд, которые вышли из квалификационного раунда, присоединятся к первой сеяной Португалии, которая вступает в борьбу на этом этапе. Поединки будут проходить 18-26 марта 2024 года.

Победители групп элит-раунда присоединятся к хозяину, Северной Ирландии, в финальной стадии, которая будет проходить 15-28 июля 2024 года и станет отбором от УЕФА к ЧМ-2025 (U-20).

По итогам жеребьевки сине-желтые попали в группу 7, где сыграют с командами Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.

Евро-2024 (U-19). Элит-раунд отбора

Группа 1: Испания, Австрия, Косово, Словения.

Группа 2: Нидерланды, Бельгия, Франция, Литва.

Группа 3: Норвегия, Израиль, Босния и Герцеговина, Черногория.

Группа 4: Португалия, Дания, Сербия, Греция.

Группа 5: Шотландия, Чехия, Грузия, Италия.

Группа 6: Турция, Германия, Хорватия, Румыния.

Группа 7: Швейцария, Украина, Северная Македония, Латвия.

По теме
yellow-arrow
Стали известны соперники Украины U-17 в элит-раунде отбора Евро-2024
yellow-arrow
Тренер Украины U-19: В нашей квалификационной группе был приличный уровень команд
yellow-arrow
Украина U-19 разгромила Словакию в отборе на Евро-2024
Олег Кузнецов Украина U-19
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости