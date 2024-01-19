Определился календарь матчей Украины U-19 в элит-раунде отбора Евро-2024
Поединки пройдут в марте
Фото: прес-служба УАФ
Еще в декабре прошлого года состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2024 среди юношей до 19-ти лет, в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения).
По ее итогам подопечные Олега Кузнецова попали в группу 7, где сыграют с командами Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.
Определилось, что хозяином мини-турнира будет Северная Македония, поединки квартета будут проходить 20-26 марта 2024 года.
Календарь элит-раунда отбора Евро-2024 (U-19) в группе 7
20.03.2024
Швейцария - Латвия
Северная Македония - Украина
23.03.2024
Швейцария - Северная Македония
Украина - Латвия
26.03.2024
Украина - Швейцария
Латвия - Северная Македония
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