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Определился календарь матчей Украины U-19 в элит-раунде отбора Евро-2024

Юношеские сборные Украины

Поединки пройдут в марте

Определился календарь матчей Украины U-19 в элит-раунде отбора Евро-2024

Фото: прес-служба УАФ

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Еще в декабре прошлого года состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2024 среди юношей до 19-ти лет, в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения).

По ее итогам подопечные Олега Кузнецова попали в группу 7, где сыграют с командами Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.

Определилось, что хозяином мини-турнира будет Северная Македония, поединки квартета будут проходить 20-26 марта 2024 года.

Календарь элит-раунда отбора Евро-2024 (U-19) в группе 7

20.03.2024

Швейцария - Латвия
Северная Македония - Украина

23.03.2024

Швейцария - Северная Македония
Украина - Латвия

26.03.2024

Украина - Швейцария
Латвия - Северная Македония

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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