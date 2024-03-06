Михайленко: Сделаем все, чтобы Кристиан Шевченко чувствовал себя как дома
Дмитрий Михайленко рассказал о вызове в сборную U-19 сына Андрея Шевченко
Фото: пресслужби ФК "Вотфорд"
Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко высказался об игровых качествах Кристиана Шевченко (сына Андрея Шевченко), который получил свой дебютный вызов в юношескую команду.
– Кристиан Шевченко – футболист, которого вы планируете вызвать в свою сборную. Назовите сильные и слабые стороны игрока чем напоминает отца?
– Чем напоминает отца в 17 лет? Похож на него телосложением и тоже играет в группе атаки. Быстрый, забивает мячи. Но он больше играет на фланге.
— Как ему быстро адаптироваться, когда никогда не играл в нашем футболе, не знает языка?
— Мне кажется, если человек мотивирован, то все будет хорошо. Мы сделаем все, чтобы он чувствовал себя как дома. В сборную все ребята собираются с хорошей мотивацией, с желанием выигрывать и проявить себя. Они хотят сделать все ради родной страны. Потому уверен, что там все будет хорошо. Со своими сверстниками познакомится. Но у нас, по сути, много легионеров и не все знают друг друга. Сейчас такая ситуация, что немало игроков из иностранных клубов. Поэтому они должны найти общий язык, чтобы общаться. У нас есть игроки из Бельгии, Германии, потому все будет нормально.
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