Михайленко – о Кристиане Шевченко: Он похож по движениям на своего отца

Главный тренер юношеской сборной Украины U19 Дмитрий Михайленко прокомментировал вызов в ряды "сине-желтых" сына Андрея Шевченко нападающего Кристиана Шевченко.

“ – Как вы очертите футбольные характеристики Кристиана? На какой позиции он может лучше себя проявить?

– В тех играх, которые я смотрел, он играл на позиции правого/левого полузащитника или вингера. Тренер говорит, что его можно использовать и на позиции нападающего, но я не видел, как он там выглядит. Достаточно достойная статистика сейчас у него. Он последние семь игр забивал очень многое.

Он похож по движениям на своего отца, по типу тела, скорый, может много двигаться. Поэтому можно сказать, что он похож, но, мне кажется, он еще очень молод, чтобы мы понимали, насколько он талантлив.

– Я слышал, что были определенные юридические проблемы по украинскому паспорту. Все ли решено, полноценное ли украинское гражданство Кристиан?

– Я не слышал такого. Мне кажется, что все хорошо.

– То есть никаких проблем нет?

– Пока нет”, - сказал Шевченко.