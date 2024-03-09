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Михайленко – о Кристиане Шевченко: Он похож по движениям на своего отца

Юношеские сборные Украины

Однако пока еще слишком молод, чтобы оценивать его талант

Михайленко – о Кристиане Шевченко: Он похож по движениям на своего отца

Фото: пресслужби ФК "Вотфорд"

Новина українською

Главный тренер юношеской сборной Украины U19 Дмитрий Михайленко прокомментировал вызов в ряды "сине-желтых" сына Андрея Шевченко нападающего Кристиана Шевченко.

– Как вы очертите футбольные характеристики Кристиана? На какой позиции он может лучше себя проявить?

– В тех играх, которые я смотрел, он играл на позиции правого/левого полузащитника или вингера. Тренер говорит, что его можно использовать и на позиции нападающего, но я не видел, как он там выглядит. Достаточно достойная статистика сейчас у него. Он последние семь игр забивал очень многое.

Он похож по движениям на своего отца, по типу тела, скорый, может много двигаться. Поэтому можно сказать, что он похож, но, мне кажется, он еще очень молод, чтобы мы понимали, насколько он талантлив.

– Я слышал, что были определенные юридические проблемы по украинскому паспорту. Все ли решено, полноценное ли украинское гражданство Кристиан?

– Я не слышал такого. Мне кажется, что все хорошо.

– То есть никаких проблем нет?

– Пока нет”, - сказал Шевченко.

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Андрей Шевченко Дмитрий Михайленко Кристиан Шевченко
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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ukatan (Харьковская обл.)
09.03.2024 в 14:01
На детях гениев природа в основном отдыхает. Заиграл хоть кто-то из сыновей игроков " Динамо" 80-х годов?
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Комментарии 2
ukatan (Харьковская обл.)
09.03.2024 в 14:01
На детях гениев природа в основном отдыхает. Заиграл хоть кто-то из сыновей игроков " Динамо" 80-х годов?
Ответить
1
0
Лекарь (село Дарниця)
09.03.2024 в 13:48
Хлопець ще нічого не показав, але йому вилизують усі. Вилизують і тренери, і журналісти, бо батько глава футболу. Тьху, гидота.
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