Мороз - о матчах элит-раунда отбора Евро: Если откровенно, то думал, что будет сложнее
Сборная Украины U-17 уверенно выиграла свою группу
Фото: пресс-служба УАФ
Главный тренер юношеской сборной Украины (U-17) Юрий Мороз поделился своими от победы команды в группе элит-раунда отбора Евро-2024 и завоевания путевки в финальный турнир.
– Если откровенно, то думал, что будет сложнее. Ведь выступать пришлось, как говорится, с колес, и это могло отрицательно повлиять на сыгранности. Все же благодаря сплоченности и максимальной мотивации действия украинцев были достаточно сбалансированными.
– Кто считался фаворитом соревнований в Греции?
– Я на эти предстартовые рейтинги никогда не обращаю внимания. Возможно, кто-то и отдавал предпочтение грекам, как хозяевам, но мы были настроены только на победу.
– Украинцы приехали в Грецию в оптимальном составе?
– Не было только травмированного вратаря немецкого "Байера" Александра Петренко. А так удалось привлечь всех сильнейших игроков этого возраста.
– Не хотите кого-то выделить среди подопечных по итогам соревнований?
– Я этого не практикую. Все сделали посильный вклад в победное выступление. Украинцы были сильны командой. Эффективной оказалась тактическая схема 4-3-3, которой чаще всего пользовались.
– Соответствует ли действительности информация, что несколько ваших подопечных были взяты на «карандаш» селекционерами именитых зарубежных клубов?
– Я только владею информацией, что поединки в Патры посещали скауты клубов Бундеслиги и АПЛ. Но они следили не только за украинцами, но и футболистами из других сборных. Я не в курсе, на ком они остановили свой выбор.
– Кто еще, кроме вас, входил в тренерский штаб?
– Антон Дяченко, Иван Трубочкин, Евгений Ларин и Владимир Иконников. Также вместе с нами в Греции был наставник молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса. Его присутствие, несомненно, стало для подопечных дополнительным стимулом продемонстрировать все свои умения.
– Что дальше?
– Жеребьевка финального турнира состоится 3 апреля. Тогда и узнаем, кто будет нашим соперником по борьбе за звание чемпиона Европы на соревнованиях, которые пройдут на Кипре с 20 мая по 5 июня.
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