Кристиан Шевченко: Горжусь тем, что дебютировал за сборную Украины

Вингер сборной Украины U-19 Кристиан Шевченко прокомментировал свой дебют в составе команды в матче элит-раунда отбора Евро-2024 с Северной Македонией (2:0). 17-летний футболист вышел на замену на 79-й минуте матча.

"Безусловно, это были 2 дня хорошие с командой и тренерским штабом. Они были очень радушны и поддерживали меня.

Прекрасное начало турнира с победы, команда показала очень хорошую игру, и мы заработали 3 очка.