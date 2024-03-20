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Кристиан Шевченко: Горжусь тем, что дебютировал за сборную Украины

Юношеские сборные Украины
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Сын Андрея Шевченко дебютировал за сборные Украины

Кристиан Шевченко: Горжусь тем, что дебютировал за сборную Украины

instagram.com/andriyshevchenko

Новина українською

Вингер сборной Украины U-19 Кристиан Шевченко прокомментировал свой дебют в составе команды в матче элит-раунда отбора Евро-2024 с Северной Македонией (2:0). 17-летний футболист вышел на замену на 79-й минуте матча.

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"Безусловно, это были 2 дня хорошие с командой и тренерским штабом. Они были очень радушны и поддерживали меня.

Прекрасное начало турнира с победы, команда показала очень хорошую игру, и мы заработали 3 очка.

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В заключение, я очень горжусь тем, что дебютировал в международном матче за сборную Украины, и с нетерпением жду следующих двух игр", - отметил Кристиан Шевченко.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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