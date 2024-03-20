Кристиан Шевченко: Горжусь тем, что дебютировал за сборную Украины
Сын Андрея Шевченко дебютировал за сборные Украины
instagram.com/andriyshevchenko
Вингер сборной Украины U-19 Кристиан Шевченко прокомментировал свой дебют в составе команды в матче элит-раунда отбора Евро-2024 с Северной Македонией (2:0). 17-летний футболист вышел на замену на 79-й минуте матча.
Читайте также"Особая радость – поздравить с дебютом игрока под номером 7", - Шевченко поздравил сборную U-19 с победой над Северной Македонией
"Безусловно, это были 2 дня хорошие с командой и тренерским штабом. Они были очень радушны и поддерживали меня.
Прекрасное начало турнира с победы, команда показала очень хорошую игру, и мы заработали 3 очка.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В заключение, я очень горжусь тем, что дебютировал в международном матче за сборную Украины, и с нетерпением жду следующих двух игр", - отметил Кристиан Шевченко.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Суперматч для сборной Украины, Бразилия на Уэмбли и щепотка УПЛ. Расписание футбола на 18 – 24 марта
- Украина U-19 начала отбор Евро-2024 с победы над Северной Македонией. Шевченко-младший вышел на замену
- Куртуа успешно перенёс операцию на мениске. Стало известно, сколько пропустит вратарь Реала
- Сын Шевченко имеет персонального переводчика в лагере сборной Украины U-19
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн