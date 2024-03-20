"Особая радость – поздравить с дебютом игрока под номером 7", - Шевченко поздравил сборную U-19 с победой над Северной Македонией
Кристиан Шевченко дебютировал за сборные Украины
instagram.com/andriyshevchenko
Президент УАФ Андрей Шевченко поздравил юношескую сборную Украины U-19 с
Отдельно Андрей Николаевич отметил своего сына Кристиана, который вышел на замену в этом матче, и таким образом, дебютировал за сборные Украины.
"Какая игра! Поздравляю нашу юношескую сборную U-19 с победой над Северной Македонией. Еще два матча отделяют нас от Евро-2024. Невероятная энергетика была и на поле, и на стадионе! Спасибо Дмитрию Михайленко и его ребятам.
Особая радость – поздравить игрока под номером 7 с дебютом в молодежной сборной:)", - написал Шевченко в Инстаграм, добавив послематчевое фото с сыном.
Напомним, что свой следующий матч отбора наша команда проведет в субботу, 23 марта, против Латвии.
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