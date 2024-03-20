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"Особая радость – поздравить с дебютом игрока под номером 7", - Шевченко поздравил сборную U-19 с победой над Северной Македонией

Юношеские сборные Украины

Кристиан Шевченко дебютировал за сборные Украины

"Особая радость – поздравить с дебютом игрока под номером 7", - Шевченко поздравил сборную U-19 с победой над Северной Македонией

instagram.com/andriyshevchenko

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко поздравил юношескую сборную Украины U-19 с победой над Северной Македонией (2:0) в первом матче элит-раунда отбора Евро-2024.

Отдельно Андрей Николаевич отметил своего сына Кристиана, который вышел на замену в этом матче, и таким образом, дебютировал за сборные Украины.

"Какая игра! Поздравляю нашу юношескую сборную U-19 с победой над Северной Македонией. Еще два матча отделяют нас от Евро-2024. Невероятная энергетика была и на поле, и на стадионе! Спасибо Дмитрию Михайленко и его ребятам.

Особая радость – поздравить игрока под номером 7 с дебютом в молодежной сборной:)", - написал Шевченко в Инстаграм, добавив послематчевое фото с сыном.

Напомним, что свой следующий матч отбора наша команда проведет в субботу, 23 марта, против Латвии.

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