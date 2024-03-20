Украина U-19 начала отбор Евро-2024 с победы над Северной Македонией. Шевченко-младший вышел на замену
Украинцы забили два похожих гола в каждом из таймов
uaf.ua
Сборная Украины U-19 под руководством нового главного тренера Дмитрия Михайленко провел свой первый матч элит-раунда отбора Евро-2024. 20 марта украинцы сыграли с Северной Македонией, которые являются хозяевам мини-турнира.
Украинцы, в целом, выглядели лучше и увереннее соперника и закономерно победили 2:0. Первый гол нашей команды забил на 45+1 минуте Кревсун, который после углового был первый на подборе и метров с 22-х с небольшим рикошетом открыл счет.
Второй гол сразу после перерыва был несколько схожим – Пономаренко также отважился на дальний удар метров с 25-ти и удачно попал в угол. 2:0, учитывая еще и удаление у македонцев, игра была сделана.
Отдельно стоит отметить, что Кристиан Шевченко вышел на замену на 79-й минуте и за предоставленное ему время ничем особо интересным не запомнился.
Таким образом, Украина вместе с Швейцарией, которая в параллельном матче обыграла Латвию 1:0, возглавила группу.
Свой следующий матч наша команда проведет в субботу, 23 марта, против Латвии.
Северная Македония U-19 – Украина U-19 0:2
Голы: Кревсун (45+1), Пономаренко (48)
Удаление: Мельжихи (74, Северная Македония)
Украина: Крапивцов, Огарков, Михавко, Мельниченко, Дрозд, Кревсун (Баденко, 87), Ващенко, Гаджиев (Цуканов, 65), Тутеров (Маткевич, 65), Пономаренко (Дубровный, 79), Синчук (Шевченко, 79)
Популярное сейчас
- Есть ли младший Шевченко? Состав сборной Украины U-19 на квалификационный матч Евро-2024
- Босния и Герцеговина - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 на 21.03.2024
- Украина – Северная Македония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборной U-19 в отборе на Евро-2024
- "Я в вашем возрасте не достигал такого успеха": Шевченко пообщался со сборной Украины U-17
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО