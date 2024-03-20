Украина U-19 начала отбор Евро-2024 с победы над Северной Македонией. Шевченко-младший вышел на замену

Сборная Украины U-19 под руководством нового главного тренера Дмитрия Михайленко провел свой первый матч элит-раунда отбора Евро-2024. 20 марта украинцы сыграли с Северной Македонией, которые являются хозяевам мини-турнира.

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Украинцы, в целом, выглядели лучше и увереннее соперника и закономерно победили 2:0. Первый гол нашей команды забил на 45+1 минуте Кревсун, который после углового был первый на подборе и метров с 22-х с небольшим рикошетом открыл счет.

Второй гол сразу после перерыва был несколько схожим – Пономаренко также отважился на дальний удар метров с 25-ти и удачно попал в угол. 2:0, учитывая еще и удаление у македонцев, игра была сделана.

Отдельно стоит отметить, что Кристиан Шевченко вышел на замену на 79-й минуте и за предоставленное ему время ничем особо интересным не запомнился.

Таким образом, Украина вместе с Швейцарией, которая в параллельном матче обыграла Латвию 1:0, возглавила группу.

Свой следующий матч наша команда проведет в субботу, 23 марта, против Латвии.

Северная Македония U-19 – Украина U-19 0:2

Голы: Кревсун (45+1), Пономаренко (48)

Удаление: Мельжихи (74, Северная Македония)

Украина: Крапивцов, Огарков, Михавко, Мельниченко, Дрозд, Кревсун (Баденко, 87), Ващенко, Гаджиев (Цуканов, 65), Тутеров (Маткевич, 65), Пономаренко (Дубровный, 79), Синчук (Шевченко, 79)