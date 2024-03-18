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Будет болеть за сына. Шевченко посетит матч юношеской сборной Украины

Юношеские сборные Украины

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Будет болеть за сына. Шевченко посетит матч юношеской сборной Украины

Фото: із соцмереж

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко посетит игру элит-раунда Евро-2024 U-19 Северная Македония – Украина в Скопье, сообщает Sport.ua. Поединок состоится 20 марта в 15:00 по Киеву.

Источник пишет, что с большой долей вероятности Кристиан Шевченко выйдет в основном составе на позиции вингера.

В феврале Шевченко-младший получил украинское гражданство и возможность играть за юношеские сборные Украины. Кристиан является воспитанником Академии "Челси". Сейчас выступает за "Уотфорд".

Также 23 и 26 марта сборная Украины U-19 сыграет с Латвией и Швейцарией.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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