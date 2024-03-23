Без Шевченко, но с Гусевым. Михайленко выбрал состав сборной Украины U-19 на матч против Латвии U-19

Юношеская сборная Украины U-19 встретится с Латвией U-19 в рамках второго тура элитного раунда квалификации на Чемпионат Европы-2024. Главный тренер "сине-желтых" определился с основным составом.

Сборная Украины U-19: Крапивцов – Алексей Гусев, Мельниченко, Ермачков, Дрозд – Кревсун, Ващенко, Гаджиев – Синчук, Пономаренко, Маткевич

Запасные: Кравец, Дубровный, Стрюков, Баденко, Цуканов, Кристиан Шевченко, Тутеров.

По сравнению с предыдущим матчем против Северной Македонии Михайленко произвел три смены. Вместо Тутерова, Огаркова и Михавко с первых минут появятся Маткевич, Ермачков и Гусев.

Поединок начнется в 15.00. Бесплатно просмотреть его можно по этой ссылке>>>.