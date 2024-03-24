Украина U-19 – Латвия U-19 3:0. Видео голов и обзор матча
Вторая подряд победа
УАФ
Во втором туре финального этапа отбора на юношеское Евро-2024 Украина U-19 встречалась с Латвией U-19. Счет был открыт в первом тайме нападающим "Динамо" Матвеем Пономаренко благодаря сольному проходу. Во второй половине встречи он и реализовал пенальти, оформив дубль. Точку во встрече поставил нападающий “Сандерленда” Тимур Тутеров, появившийся на поле со скамейки для запасных.
Украина U-19 – Латвия U-19 3:0
Голы: Пономаренко 34, 60 (пен.), Тутеров 89
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Источник:УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
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