Украина U-19 – Латвия U-19 3:0. Видео голов и обзор матча

Во втором туре финального этапа отбора на юношеское Евро-2024 Украина U-19 встречалась с Латвией U-19. Счет был открыт в первом тайме нападающим "Динамо" Матвеем Пономаренко благодаря сольному проходу. Во второй половине встречи он и реализовал пенальти, оформив дубль. Точку во встрече поставил нападающий “Сандерленда” Тимур Тутеров, появившийся на поле со скамейки для запасных.

Украина U-19 – Латвия U-19 3:0

Голы: Пономаренко 34, 60 (пен.), Тутеров 89