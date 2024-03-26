Украина U-19 - Швейцария U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Украина U-19 - Швейцария U-19. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: пресслужба УАФ
Сегодня, 26 марта юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения) продолжит борьбу в элит-раунде отбора Евро-2024 (U-19). Подопечные Дмитрия Михайленка проведут третий матч - против Швейцарии.
Эта игра начнется в 15:00 по киевскому времени.
Напомним, ранее наша команда одолела Северную Македонию (2:0) и Латвию (3:0). Швейцарцы также одержали две победы, но имеют худшую разницу мячей. Поэтому для получения первой строчки в группе и путевки на Евро украинцам будет достаточно ничьей.
Квалификация Евро-2024 U-19, группа 7, 26 марта.
Украина U-19 15:00 Швейцария U-19
Прямая трансляция - YouTube Федерации футбола Северной Македонии
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