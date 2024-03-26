Украина U-19 - Швейцария U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Сегодня, 26 марта юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения) продолжит борьбу в элит-раунде отбора Евро-2024 (U-19). Подопечные Дмитрия Михайленка проведут третий матч - против Швейцарии.

Эта игра начнется в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее наша команда одолела Северную Македонию (2:0) и Латвию (3:0). Швейцарцы также одержали две победы, но имеют худшую разницу мячей. Поэтому для получения первой строчки в группе и путевки на Евро украинцам будет достаточно ничьей.

Квалификация Евро-2024 U-19, группа 7, 26 марта.

Украина U-19 15:00 Швейцария U-19

Прямая трансляция - YouTube Федерации футбола Северной Македонии