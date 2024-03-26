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Сын Шевченко – в запасе. Назван состав Украины U-19 на матч против Швейцарии U-19

Юношеские сборные Украины

Юношеская сборная проведет третий матч отбора на Евро-2024

Сын Шевченко – в запасе. Назван состав Украины U-19 на матч против Швейцарии U-19

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Сегодня, 26 марта юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения) продолжит борьбу в элит-раунде отбора Евро-2024 (U-19). Подопечные Дмитрия Михайленка проведут третий матч - против Швейцарии. Уже стал известен стартовый состав сине-желтых.

Украина U-19: Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Михавко, Огарков, Гаджиев, Ващенко, Кревсун, Сынчук, Пономаренко, Маткевич,

Запасные: Баденко, Дрозд, Дубровний, Ермачков, Кравец, Стрюков, Тутеров, Цуканов, Шевченко Кристиан.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее наша команда одолела Северную Македонию (2:0) и Латвию (3:0). Швейцарцы также одержали две победы, но имеют худшую разницу мячей. Поэтому для получения первой строчки в группе и путевки на Евро украинцам будет достаточно ничьей.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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