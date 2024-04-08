Сборная Украины U-17 объявила состав на кратковременный сбор
Подопечные Юрия Мороза проведут два спарринга с Кипром
Фото: пресс-служба УАФ
Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2007 года рождения), которая готовится к финальной части Евро-2024 (U-17), начала кратковременный сбор, во время которого проведет два спарринга (9-го и 11 апреля) со сверстниками из Кипра. Время начала обоих товарищеских матчей - 16:30.
На этот сбор главный тренер команды Юрий Мороз пригласил 19-х футболистов.
Состав юношеской сборной Украины U-17
Вратари: Александр Харечко ("Рух" Львов), Назар Макаренко ("Днепр-1" Днепр).
Защитники: Евгений Бойко, Демьян Третьяк (оба - "Динамо" Киев), Максим Баршак ("Рух" Львов), Егор Данковский, Никита Шелекета (оба - "Шахтер" Донецк), Кирилл Дегтярь ("Металлист" Харьков), Евгений Рябоконь ("Словацко", Чехия), Максим Цымбалюк ("Висла", Польша).
Полузащитники: Владислав Тютюнов, Евгений Гармаш (оба - "Шахтер" Донецк), Артем Угринчук ("Рух" Львов), Богдан Попов ("Эмполи", Италия).
Нападающие: Иван Андрейко ("Динамо" Киев), Назар Бондарь, Иван Денисов (оба - "Рух" Львов), Никита Кривцов ("Кельн", Германия), Дмитрий Зудин ("Гайдук", Хорватия).
Напомним, Кипр является одним из соперников нашей команды на Евро-2024 (U-17).
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