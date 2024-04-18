Михайленко - о жеребьевке юношеского Евро: Абсолютно нормальная группа
Хорошая группа, хороший выбор
Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко отреагировал на жеребьевку группового этапа юношеского чемпионата Европы 2024 года.
Сборная Украины попала в группу А, где сыграет с Северной Ирландией, Норвегией и Италией.
"Никаких волнений перед жеребьевкой не было. Хорошая группа, хороший выбор. Возможно, будет банальным сказать, что слабых команд нет, но, кажется, это так и есть. Группа, которая нам досталась, – абсолютно нормальная.
Я просматривал только одну сборную – Италию, когда мы готовились к матчу со Швейцарией. Кстати, швейцарцы выиграли – 1:0. Италия играла с большим преимуществом, но уступила. Хочу сказать, что со всеми можно играть и всех можно побеждать.
У меня есть опыт: я как болельщик был на игре между командами U-17 Италии и Украины на Кипре. Итальянцы тогда победили, но там не было игроков, которые бы превосходили наших. Они переиграли нас за счет тактики, более умных действий на последних 25-ти метрах поля, очень четко сыграли в своей штрафной площадке. Но это не была сборная, которая имела какое-то огромное преимущество, – обычные люди, которые много внимания уделяют тактике.
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Будут ли играть другие наши соперники в атлетический футбол? Северная Ирландия, возможно, да. Что касается Норвегии, то прошли те времена, когда они играли в такой простой футбол. Сейчас они меняют свой подход на юношеском уровне – играют в комбинационный футбол, хоть и атлетичный.
Нам уже приходилось играть против норвежцев, и они демонстрировали очень достойный уровень. Там очень много футболистов выступают в ведущих европейских клубах, даже в юношеском возрасте. Они сейчас являются донорами нидерландского футбола, много исполнителей едет в Германию, Англию. Мне кажется, это очень достойный соперник", - рассказал Михайленко.
Финальный турнир пройдет в Северной Ирландии с 15 по 28 июля. По две лучшие сборные из каждой группы выйдут в полуфинал.
Евро-2024 U-19 также служит отбором на молодежный чемпионат мира 2025 U-20 в Чили, куда будут отобраны 5 европейских команд.
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