Сборная Украины U-19 узнала соперников по группе Евро-2024
Начинаем с хозяевами турнира
uaf.ua
17 апреля в Белфасте состоялась жеребьевка финального раунда Евро-2024 U-19, у частие в которой приняла и сборная Украины.
По итогам жеребьевки 8 команд были поделены на 2 группы по 4 команды (сеяные сборные не определялись).
Сборная Украины попала в группу А, где сыграет с Северной Ирландией, Норвегией и Италией.
Группа А:
- Украина
- Северная Ирландия
- Норвегия
- Италия
Группа B:
- Дания
- Турция
- Франция
- Испания
Матчи туррина пройдут в Белфасте и Ларне. Матч Украины против Северной Ирландии станет игрой-открытием турнира.
Финальный турнир пройдет в Северной Ирландии с 15 по 28 июля. По две лучшие сборные из каждой группы выйдут в полуфинал.
Евро-2024 U-19 также служит отбором на молодежный чемпионат мира 2025 U-20 в Чили, кду будут отобраны 5 европейских команд.
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