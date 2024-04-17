Сборная Украины U-19 узнала соперников по группе Евро-2024

17 апреля в Белфасте состоялась жеребьевка финального раунда Евро-2024 U-19, у частие в которой приняла и сборная Украины.

По итогам жеребьевки 8 команд были поделены на 2 группы по 4 команды (сеяные сборные не определялись).

Сборная Украины попала в группу А, где сыграет с Северной Ирландией, Норвегией и Италией.

Группа А:

Украина

Северная Ирландия

Норвегия

Италия

Группа B:

Дания

Турция

Франция

Испания

Матчи туррина пройдут в Белфасте и Ларне. Матч Украины против Северной Ирландии станет игрой-открытием турнира.

Финальный турнир пройдет в Северной Ирландии с 15 по 28 июля. По две лучшие сборные из каждой группы выйдут в полуфинал.

Евро-2024 U-19 также служит отбором на молодежный чемпионат мира 2025 U-20 в Чили, кду будут отобраны 5 европейских команд.