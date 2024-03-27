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Тренер сборной U-19: Какие тут могут быть надежды? Надо получать удовольствие от Евро

Юношеские сборные Украины
Обновлено

Команда Дмитрия Михайленко уверенно квалифицировалась на турнир

Тренер сборной U-19: Какие тут могут быть надежды? Надо получать удовольствие от Евро

uaf.ua

Новина українською

Главный тренер юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко после выхода команды на Евро-2024 рассказал, как команда будет готовиться к турниру и какая задача у его подопечных на этом чемпионате.

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- Поздравляю с победой. Очень уверенная игра и хороший результат. Снова забил Матвей Пономаренко, да еще дважды. Он лидер этой сборной сейчас?

– Пономаренко – большой молодец. Но мне кажется, кроме него есть еще лидеры в команде. Это футболисты, тоже хорошо отиграли. Они хорошо понимают футбол и влияют на игру команды. Матвей – один из них. Но есть и другие.

– Евро состоится в Северной Ирландии. Какие надежды от этого турнира и какие будут наработки под турнир?

— Ну, какие тут могут быть надежды? Надо получить удовольствие от Евро. Это большой праздник для ребят, для персонала и болельщиков. Нам сейчас нужно понять, как спланировать подготовку к турниру и нужно дальше искать таланты. Мне кажется, что в Украине можно найти игроков такого возраста, которые играют в Первой или Высшей лигах. Нужно очень хорошо провести селекцию, чтобы не потерять ни одного талантливого футболиста.

- Сборная Украины U17, сборная U19, национальная и олимпийская команды пробились на солидные турниры в этом году. Этот год следует назвать уже историческим?

— Наверное, да. Почти все команды уже пробились в финальные части. Это доказывает, что у Украины очень сильный характер. У нас футбол двигается в правильном направлении. Когда нам тяжело, мы можем преодолеть себя и бороться до конца.

— На Евро у вас стоит конкретная задача?

– Какая-то задача сейчас у нас не стоит. Мы посмотрим, что мы должны делать. У нас есть еще четыре месяца – это очень долгое время. Футбол – это процесс. А игроки прогрессируют очень быстро. Потому нам нужно следить за всеми и никого не пропустить. Время покажет, на что мы сможем. Есть команды, которые уже там сыграют, но пока нам стоит дождаться жеребьевки.

– Болельщики у вас верили и поддерживали. Что вы хотите им сказать в ответ?

– Мы чувствовали эту поддержку. Как в Македонии, так и дома. Многие звонили по телефону и желали успеха. Поэтому эта победа, прежде всего, для болельщиков.

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Источник:
Новое Время
Опубликовал: Михаил Черныш
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