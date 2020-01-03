Игрок Десны решил стать футболистом после того, как увидел матч Италия - Украина

Полузащитник "Десны" U-19, автор гола, который подарил команде первые очки в сезоне, Артем Пискун, рассказал о пути в футболе и о победе команды со счетом 9-0.

Артем вспоминает, что с детства я хотел заниматься футболом.

"Помню как на чемпионате мира-2006 в четвертьфинале Украина играла с Италией. Мне очень понравился тот матч, поэтому я попросил отца, чтобы он меня отвел в футбольную секцию, хотя до того из родственников спортом никто не занимался, - говорит Пискун. - В семье спорили, что выбрать: "Юность" или "Десну"? Но папа решил, что лучше будет уйти в СДЮСШОР "Десна". Так я оказался здесь, в группе 2001 года рождения, которую тренировал Сергей Бакун. Сергей Николаевич многому меня научил. Однако лет в 13 я перешел в группу своего года - в 2002-м, ведь ребята 2001 года, из-за разницы в возрасте, стали заметно крепче меня. Так что заканчивал СДЮСШОР под руководством Владимира Мацуты".

Сначала, вспоминает молодой футболист, было сложно, не приходили победы, однако коллектив сплотился, стали единой командой. Тогда и начали выигрывать.

"В сезоне 2018/19 победили в первенстве области среди юношей и заняли 6 место в своей группе в Высшей лиге ДЮФЛУ, набрав наибольшее количество очков среди всех команд СДЮСШОР "Десна", - отмечает Артем.

Футболисту вспомнили, что в прошлом сезоне он забил 7 мячей в Высшей лиге ДЮФЛУ, а в осенней части 2019 года, в чемпионате УПЛ U-19 лишь 1 гол в матче с ФК "Львов" U-19 (1:1) .

"Вообще хочется забивать в каждой игре и расти как футболист, - уверяет Артем. - Когда забил первый гол на уровне УПЛ, было очень приятно. Папа всегда говорит, что должен стремиться забивать, показать свою лучшую игре и становиться лучшим как человек.

Правый полузащитник может как забивать, так и отдавать передачи. Конечно, голы забивать самому более приятно, но когда ты отдаешь результативный пас, то тоже очень радостно от того, что ты сделал свой вклад в успех команды. В Высшей лиге ДЮФЛУ у нас в начале тоже не все получалось, но тренер подсказал как лучше, и стало получаться обострять игру.

Если возвращаться к матчу со "Львовом", у нас были моменты, когда мы могли пропустить. Но потом был штрафной в исполнении Дмитрия Грищенко. И почему-то я подумал: "Сейчас может быть отскок и надо будет сыграть на добивании". Так и случилось: мяч улетел на меня, я выбрал верную позицию и забил гол".

Артем Пискун считает, что "Десне" U-19 не хватает победного духа и веры в себя.

"Сложные моменты для нас в начале и в конце встречи, - признает игрок. - Нередко мы играем неплохо, но есть индивидуальные ошибки, над которыми надо работать. Обидно, когда говорят, что "Десна" слабая, но это мотивирует показать другим, что все не так, как они думают. Хотим показать результат".

В отличие от основной команды "Десна" U-19 тренируется без отпуска.

"По моему мнению это даже хорошо - поддерживаешь форму, ведь если долго не касаться мяча, то потеряешь тонус. Сейчас мы играем в Высшей лиге турнира "Зимняя искра". Уже провели 4 матча: победили СК "Мена" 3:2, разгромили черниговский "Автолаз": 9:0, сыграли вничью с "Черниговом" 2:2 и уступили черниговской "Ниве" 1:2.

Турнир, замечает Артем, добавляет уверенности, футболисты наконец верят в победы.

Оценил Пискун и шансы главной команды "Десны" на попадание в еврокубки по итогам сезона:

"Смотрю каждый матч основного состава ...Думаю, "Десна" должна попасть в Лигу Европы. По Лиге Чемпионов ...тут, думаю, надо все делать постепенно. Но, конечно, если "Десна" завоюет "золото" или "серебро" и попадет в ЛЧ, буду очень рад за нашу команду".