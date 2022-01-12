Волошин: Уверены, что можем выйти в финал Юношеской лиги УЕФА
Динамовец верит в успех столичной команды
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
18-летний нападающий "Динамо" Назар Волошин поделился мнением о выступлениях команды в Юношеской лиге УЕФА.
"Когда состоялась жеребьевка, мы не думали, что можем попасть в такую сильную группу. Но после первой победы мы получили уверенность. У нас сильная команда, и мы сражаемся на поле как семья.
Уверены, что можем выйти в финал, потому что играем в хороший футбол", – сказал Волошин.
Напомним, что "Динамо" U-19 заняло второе место на групповом этапе в квартете с "Бенфикой", "Барселоной" и "Баварией". За право сыграть в 1/8 финала Юношеской Лиге УЕФА киевляне поборются против "Депортиво" U-19 (Испания).
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