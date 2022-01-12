Волошин: Уверены, что можем выйти в финал Юношеской лиги УЕФА

18-летний нападающий "Динамо" Назар Волошин поделился мнением о выступлениях команды в Юношеской лиге УЕФА.

"Когда состоялась жеребьевка, мы не думали, что можем попасть в такую сильную группу. Но после первой победы мы получили уверенность. У нас сильная команда, и мы сражаемся на поле как семья.

Уверены, что можем выйти в финал, потому что играем в хороший футбол", – сказал Волошин.