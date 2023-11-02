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Динамо обыграло Шахтер в юношеском Классическом

U-19

Киевляне оказались сильнее дончан

Динамо обыграло Шахтер в юношеском Классическом

Фото: ФК Динамо Київ

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В четверг, 2 ноября, "Динамо" U-19 встречалось на своем поле с "Шахтером" U-19 в рамках 13-го тура юношеского чемпионата Украины.

В первой половине игры зрители голов не увидели. Все самое интересное началось после перерыва. На 50-й минуте второго тайма киевляне вышли вперед благодаря голу Кирилла Пашко. Под конец основного времени "горняки" остались в меньшинстве - Даниил Удод получил красную карточку. Удаление умудрился заработать и главный тренер "Шахтера" Алексей Белик.

Уже в компенсированное время киевская команда поставила финальную точку в этой игре - отличился Дмитрий Кремчанин.

Украинское классическое первых команд состоится уже завтра.

"Динамо" U-19 - "Шахтер" U-19 2:0

Голы: Пашко, 50, Кремчанин, 90+5

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Динамо U19 (Киев) Шахтер U19 (Донецк)
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1 голосов
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
02.11.2023 в 16:25
А це вже для Динамо цікавий поворот До матчу більшість розповідали, як хтось наразі покаже клас... Утім не так сталося, як гадалося Може і головна команда спроможеться на "справжне диво".
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Комментарии 6
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Spokoyno (Київ)
02.11.2023 в 16:25
А це вже для Динамо цікавий поворот До матчу більшість розповідали, як хтось наразі покаже клас... Утім не так сталося, як гадалося Може і головна команда спроможеться на "справжне диво".
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Kondor (Веселе)
02.11.2023 в 16:40
Вгородах росте така рослина-ХРIН називаеться
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aleks68
02.11.2023 в 16:43
не надорвись дырявый
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vgolovan (полтава)
02.11.2023 в 15:58
а ти футбол дивився чи просто так коментуєш та ще й на мові ворога
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Kondor (Веселе)
02.11.2023 в 16:42
Те ж саме я можу написати українською.
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Kondor (Веселе)
02.11.2023 в 15:13
Мало того,что Динама фрахтует судей.для главной команды,так и младшую не оставляют без внимания.
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