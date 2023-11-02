Динамо обыграло Шахтер в юношеском Классическом
Киевляне оказались сильнее дончан
Фото: ФК Динамо Київ
В четверг, 2 ноября, "Динамо" U-19 встречалось на своем поле с "Шахтером" U-19 в рамках 13-го тура юношеского чемпионата Украины.
В первой половине игры зрители голов не увидели. Все самое интересное началось после перерыва. На 50-й минуте второго тайма киевляне вышли вперед благодаря голу Кирилла Пашко. Под конец основного времени "горняки" остались в меньшинстве - Даниил Удод получил красную карточку. Удаление умудрился заработать и главный тренер "Шахтера" Алексей Белик.
Уже в компенсированное время киевская команда поставила финальную точку в этой игре - отличился Дмитрий Кремчанин.
Украинское классическое первых команд состоится уже завтра.
"Динамо" U-19 - "Шахтер" U-19 2:0
Голы: Пашко, 50, Кремчанин, 90+5
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