Выпивает до 6 чашек кофе в день. Капитаны рассказали о Русине
Сразу две - перед тренировкой
Капитан и вице-капитан молодежной сборной Украины Евгений Чеберко и Ахмед Алибеков, соответственно, выделили нападающего киевского "Динамо" Назария Русина как того в команде, кто не может жить без кофе, лучше всех поет гимн Украины и может опоздать на самолет.
"Без кофе - никак. Идет на тренировки в Запорожье и берет с собой латте", - замечает Чеберко.
Аха Алибеков добавляет: "Перед тренировкой молодежки на баре заказывает".
Чеберко считает, что за день Русин выпивает по 6 чашек кофе.
"Только перед тренировкой - две, - считает капитан. - Думаю, 5-6 чашек".
"Ну Назик - точно любитель кофе", - говорит Алибеков.
Ахмед назвал Русина также тем, кто круче всех празднует забитые голы.
"Назик что-то там танцевал в Заре...", - вспомнил вице-капитан молодежной сборной Украины.
Также Евгений Чеберко выделил Русина из всей команды как того, кто может опоздать на самолет.
"Я так думаю, потому что Назик может проспать", - отметил Чеберко.
А еще ребята выделили певческий талант Русина.
"Назик очень хорошо гимн поет. Мне кажется, его стоит приглашать, чтобы он спел вместо с Dzidzio... Он вкладывает душу, когда поет гимн. Надо рядом стоять, чтобы услышать это", - добавил Чеберко.