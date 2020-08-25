Ротань: В каждом из оставшихся матчей молодежная сборная будет играть на максимальный результат

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о подготовке команды к двум выездных матчей отборочного турнира чемпионата Европы U-21 против команд Дании (4 сентября) и Финляндии (8 сентября).

- Руслан Петрович, удастся ли молодежной сборной Украины быть полностью готовой к решающим матчам отборочного турнира Евро-2021?

- Мы пытались следить за всеми кандидатами в команду. Работа тренерского штаба даже во время карантина не прекращалась ни на день. Надеюсь, мы сделали правильный выбор, пригласив именно этих футболистов. Уверен, что за то время, что мы не встречались, ребята повзрослели и, соответственно, прибавили в мастерстве. Однако на начальной стадии подготовки важно, чтобы футболисты вспомнили наши требования, ведь мы не встречались уже девять месяцев. Учитывая это я хотел бы поблагодарить руководство УАФ за то, что нам предоставили возможность начать сбор на три дня раньше.

- До начала сбора молодежной сборной в УПЛ состоялся только один тур. Как будете отслеживать кандидатов в команды?

- Мы по максимуму стараемся вживую наблюдать за игрой ребят, будь это товарищеский матч или официальный. Информации о футболистов у нас достаточно. Кроме того, планируем 30 августа во время сбора провести спарринг с донецким "Олимпиком".

- Рассчитываете ли вы на Бондаря, Попова, Шапаренко и Супрягу, которые присутствуют в расширенном списке главной команды страны?

- Мы постоянно на связи с главным тренером национальной сборной Андреем Шевченко. Если кто-то из этих футболистов окажется вне окончательного списком, мы всегда будем им рады.

- Вы просчитывали варианты, при которых сборная Украины может пробиться на Евро?

- Мы рассчитываем только на свою игру. А самая важная наша победа будет тогда, когда в главную команду страны будут приглашены не четыре наших футболиста, а семь-восемь игроков (улыбается). В то же время хочу заверить, что в каждом из оставшихся матчей отборочного турнира молодежная сборная будет играть на максимальный результат.

- В списке только два форварда . Это не проблема?

- Хотелось бы большего. Но Супряга в национальной сборной, а Русин находится в резервном списке, поскольку еще не полностью выздоровел. Мы должны быть готовы к любой ситуации, хотя не исключаем того, что эти ребята смогут помочь молодежной сборной в ближайших матчах отборочного турнира против команд Дании и Финляндии.