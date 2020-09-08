Сегодня украинская молодёжка проведёт матч с Финляндией

Украинская молодёжная сборная сегодня проведёт заключительный матч во время текущей международной паузы. Соперником команды Руслана Ротаня станут сверстники из Финляндии.

Отбор на Евро-2021 U-21

8 сентября. Хельсинки. "Олимпиаштадион". Начало в 19:00

Финляндия - Украина

Онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>

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Пресс-служба УАФ не сообщает, что кто-то покинул расположение нашей команды до приезда в Финляндию. Нет также информации о травмированных. Поэтому отталкиваемся от того, что сегодня могут выйти на поле все, кто есть в обойме у нашеого наставника.

В турнирной таблице ситуация после прошлого тура ещё больше усугубилась. Теперь мы занимаем не четвёртую, а предпоследнюю пятую строчку, опережая только Мальту. Как раз победа над островитянами остаётся пока для нас единственной в текущем отборе.

Ещё один балл набран во встрече против Дании. Этот поединок состоялся несколько дней назад. Украинцы первыми открыли счёт, но пропустили на 90+5 минуте, упустив победу и вынужденные довольствоваться лишь ничьей.

Напомним, что на Евро-2021 среди молодёжных сборных выходит победитель группы, а также пять лучших команд среди тех. кто занял вторые места. Украина пока отстаёт от второй строчки на девять очков. До конца турнира нам остаётся провести пять матчей, по ходу которых очки обязательно будут набирать и конкуренты. Поэтому нам уже можно мысленно готовиться к следующему турниру.

Где смотреть матч Финляндия - Украина

В Украине матч на ТВ не покажет никто. Сайт финской ассоциации утверждает, что игру покажет сайт местного государственного букмекерского агенства здесь. Будьте готовы, что нужно будет пройти регистрацию на сайте.

Также онлайн-трансляцию поединка проведёт UA-Футбол здесь - вместе с ней вы сможете оперативно отслеживать результат игры и все важные события на поле.