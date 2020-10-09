У трех игроков украинской молодежки обнаружен коронавирус
На матч с Румынией в распоряжении Ротаня остались 20 исполнителей
Главный тренер
"Те, кто не смогут сыграть - Олег Билык, Владислав Бабогло, Богдан Вьюнник и Олег Очеретько. У троих коронавирус, а Очеретько жил с Вьюнником, поэтому по правилам он должен также пойти на самоизоляцию", - сказал Ротань.
Также сообщается, что дозаявлять новых игроков тренер, в распоряжении которого осталось 20 исполнителей, не планирует.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Популярное сейчас
- Соломон: В целом я знаю, что случилось, и чего хочет Россия на Донбассе
- Манджукич, Пато, Старридж. Каких форвардов Динамо может подписать бесплатно
- Спасибо за этот момент. Обзор французских СМИ после матча Франция - Украина
- Ротань довызвал в сборную U-21 ряд игроков. В распоряжении тренера 22 исполнителя
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
- Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск
Новости по теме
- 20:02 Украинские Ротань: Понемногу омолаживаем состав, чтобы быть готовыми к следующему отборочному циклу
- 19:15 Прогнозы на футбол Украина - Румыния: анонс и прогноз на матч молодёжных сборных
- 22:51 Украинские Ротань: Результат может как быть, так и не быть. Важнее – игра, которую показывает команда
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...