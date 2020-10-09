У трех игроков украинской молодежки обнаружен коронавирус

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань перед матчем с Румынией (9 октября) в эфире ТК Футбол рассказал о трех случаях заражения коронавирусом в команде.

"Те, кто не смогут сыграть - Олег Билык, Владислав Бабогло, Богдан Вьюнник и Олег Очеретько. У троих коронавирус, а Очеретько жил с Вьюнником, поэтому по правилам он должен также пойти на самоизоляцию", - сказал Ротань.

Также сообщается, что дозаявлять новых игроков тренер, в распоряжении которого осталось 20 исполнителей, не планирует.