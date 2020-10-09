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У трех игроков украинской молодежки обнаружен коронавирус

Молодежная сборная Украины
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На матч с Румынией в распоряжении Ротаня остались 20 исполнителей

У трех игроков украинской молодежки обнаружен коронавирус
Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань перед матчем с Румынией (9 октября) в эфире ТК Футбол рассказал о трех случаях заражения коронавирусом в команде.

"Те, кто не смогут сыграть - Олег Билык, Владислав Бабогло, Богдан Вьюнник и Олег Очеретько. У троих коронавирус, а Очеретько жил с Вьюнником, поэтому по правилам он должен также пойти на самоизоляцию", - сказал Ротань.

Также сообщается, что дозаявлять новых игроков тренер, в распоряжении которого осталось 20 исполнителей, не планирует.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Олег Билык Олег Очеретько Владислав Бабогло коронавирус Богдан Вьюнник
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Источник:
ТК Футбол

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