Нарисованный пенальти приносит украинской молодёжке победу над Румынией

Фото - Александр Приходько

Кадровые потери, которые накрыли национальную сборную, волной добрались и к молодёжке. Впрочем, даже без трио защитников, которые отправились к Андрею Шевченко, (Забарный, Чеберко, Конопля), а также "коронованных" игроков "Шахтёра" и "Александрии" (Трубин, Корниенко, Судаков, Бабогло и Билык) наш состав оказался вполне боеспособен.

Состав румынской молодёжки вряд ли что-то скажет среднестатистическому болельщику кроме двух фамилий: тренирует эту команду легендарный Адриан Муту, а в запасе гостей был Тудор Бэлуце, который отныне игрок "Динамо". Также запомните имя Дэнниса Мана: говорят, что этой осенью форварда просматривали киевские "динамовцы", и есть, за что - за последние пять официальных матчей он забил невероятных восемь голов.

Команды подарили достаточно времени, чтобы написать столь длительное вступление. Адриан Муту не зря критиковал газон "Оболонь-Арены" - поле клуба Первой лиги действительно было очень вязким и дробило мяч. Это однозначно сказывалось на качестве игры в атаке, которая и так хромала с обеих сторон. Поэтому футбол превратился в один из видов борьбы.

Дополнительно огорчало, что украинский центр поля не связывал оборону с атакой: наши ребята в этой зоне как не разворачивали атаки, так и не закрывали наступление соперника. За четверть поединка острый момент был лишь один, да и тот условно: Ман переиграл Ризныка из близкой дистанции, но забил из офсайда.

Наш более-менее достойный ответ в первом тайме был лишь один: Лунёв справа открылся, получил мяч из глубины и отдал в центр штрафной, а Назаренко пробил мимо. Как итог - 45 минут поединка пришлось завершить без попаданий в створ ворот соперника.

После перерыва ничего особым образом не изменилось. Румыны были нацеленнее и словно лучше понимали, как добиться успеха. Нам же просто не удавалось доставлять мяч в штрафную сборной с трёхцветным флагом.

Оживили игру хозяев выход Цитаишвили и Шевцова. Второй из них стал автором первого удара в створ румынских ворот (головой под стойку), а затем ещё и Попов здорово пробивал также головой - с обоими ударами справился голкипер.

Чаша весов наклонилась в нашу сторону после индивидуального прохода Цитаишвили - Гео вошёл в штрафную и упал, пробежав мимо двух защитников. Ни один из повторов не показал, где здесь был контакт с соперником, но рефери пенальти всё равно назначил: Булеца его реализовал.

Румыны могли молниеносно восстанавливать паритет: Пашкану после подачи углового подловил на ошибочном выходе из ворот Ризныка, пробив в стойку.

Наша команда не без нервов, но удержала победный результат. Левенький пенальти назовём компенсацией за странный гол от Дании на 90+5 минуте месяц назад, который украл у нас победу.

До конца отбора украинцам остаётся провести три матча. До теоретически проходного на Евро-2021 второго места (его как раз занимает Румыния) шесть баллов и игра преимущества над румынами. Вытащим отбор?

Украина - Румыния 1:0

Голы: Булеца 80 (пен.)

Украина: Ризнык - Вантух (Лебеденко 16), Сирота, Попов, Дубинчак - Булеца, Батагов, Бондаренко (Чех 66) - Назаренко (Цитаишвили 60), Лунёв (Топалов 46) - Сикан (Шевцов 66)

Предупреждения: Бондаренко 24, Булеца 58, Ризнык 88