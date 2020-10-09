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Нарисованный пенальти приносит украинской молодёжке победу над Румынией

Молодежная сборная Украины
(4 голосов)

За три матча до конца отбора наше отставание от румынов составляет шесть очков

Нарисованный пенальти приносит украинской молодёжке победу над Румынией
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Фото - Александр Приходько

Кадровые потери, которые накрыли национальную сборную, волной добрались и к молодёжке. Впрочем, даже без трио защитников, которые отправились к Андрею Шевченко, (Забарный, Чеберко, Конопля), а также "коронованных" игроков "Шахтёра" и "Александрии" (Трубин, Корниенко, Судаков, Бабогло и Билык) наш состав оказался вполне боеспособен.

Состав румынской молодёжки вряд ли что-то скажет среднестатистическому болельщику кроме двух фамилий: тренирует эту команду легендарный Адриан Муту, а в запасе гостей был Тудор Бэлуце, который отныне игрок "Динамо". Также запомните имя Дэнниса Мана: говорят, что этой осенью форварда просматривали киевские "динамовцы", и есть, за что - за последние пять официальных матчей он забил невероятных восемь голов.

Нарисованный пенальти приносит украинской молодёжке победу над Румынией - изображение 1

Команды подарили достаточно времени, чтобы написать столь длительное вступление. Адриан Муту не зря критиковал газон "Оболонь-Арены" - поле клуба Первой лиги действительно было очень вязким и дробило мяч. Это однозначно сказывалось на качестве игры в атаке, которая и так хромала с обеих сторон. Поэтому футбол превратился в один из видов борьбы.

Дополнительно огорчало, что украинский центр поля не связывал оборону с атакой: наши ребята в этой зоне как не разворачивали атаки, так и не закрывали наступление соперника. За четверть поединка острый момент был лишь один, да и тот условно: Ман переиграл Ризныка из близкой дистанции, но забил из офсайда.

Нарисованный пенальти приносит украинской молодёжке победу над Румынией - изображение 2

Наш более-менее достойный ответ в первом тайме был лишь один: Лунёв справа открылся, получил мяч из глубины и отдал в центр штрафной, а Назаренко пробил мимо. Как итог - 45 минут поединка пришлось завершить без попаданий в створ ворот соперника.

После перерыва ничего особым образом не изменилось. Румыны были нацеленнее и словно лучше понимали, как добиться успеха. Нам же просто не удавалось доставлять мяч в штрафную сборной с трёхцветным флагом.

Оживили игру хозяев выход Цитаишвили и Шевцова. Второй из них стал автором первого удара в створ румынских ворот (головой под стойку), а затем ещё и Попов здорово пробивал также головой - с обоими ударами справился голкипер.

Нарисованный пенальти приносит украинской молодёжке победу над Румынией - изображение 3

Чаша весов наклонилась в нашу сторону после индивидуального прохода Цитаишвили - Гео вошёл в штрафную и упал, пробежав мимо двух защитников. Ни один из повторов не показал, где здесь был контакт с соперником, но рефери пенальти всё равно назначил: Булеца его реализовал.

Румыны могли молниеносно восстанавливать паритет: Пашкану после подачи углового подловил на ошибочном выходе из ворот Ризныка, пробив в стойку.

Наша команда не без нервов, но удержала победный результат. Левенький пенальти назовём компенсацией за странный гол от Дании на 90+5 минуте месяц назад, который украл у нас победу.

Нарисованный пенальти приносит украинской молодёжке победу над Румынией - изображение 4

До конца отбора украинцам остаётся провести три матча. До теоретически проходного на Евро-2021 второго места (его как раз занимает Румыния) шесть баллов и игра преимущества над румынами. Вытащим отбор?

Украина - Румыния 1:0
Голы: Булеца 80 (пен.)
Украина: Ризнык - Вантух (Лебеденко 16), Сирота, Попов, Дубинчак - Булеца, Батагов, Бондаренко (Чех 66) - Назаренко (Цитаишвили 60), Лунёв (Топалов 46) - Сикан (Шевцов 66)
Предупреждения: Бондаренко 24, Булеца 58, Ризнык 88

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В статье: Украина U-21 Румыния U-21
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Комментарии (9)
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Леонід Скачков (Рівне)
09.10.2020 в 20:42
Пенальті стопудовий!Циганча завалило Циту корпусом,коли мяч перебував від нього не на ігровій відстані (довжині його окружності).Так-що,експерди,пенальті тут правильний.
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+2
-1
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ascent (Луксор)
09.10.2020 в 20:43
Да какая уже разница: победили и здорово...
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0
-1
Referee-12 (Новая Прага)
09.10.2020 в 21:00
не смішіть))) жовта за симуляцію - вірне рішення було б!!! але автори все одно неправі - лівий пенальті, виграли завдяки цьому... навіщо таке писати?????
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0
-1
Kela (Одесса)
09.10.2020 в 20:41
Ротань, будь мужиком, подай в отставку
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+2
0
Саша AS80 (Харків)
09.10.2020 в 20:56
не подаст! скажет, что еще нужно шанс дать... ему семью кормить нужно, жена к прогулкам на яхте привыкла )))
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0
0
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Инспектор ( )
09.10.2020 в 20:30
Вот судьба индейка. Надо было давать Цитаишвили желтую, а он пенальти румынам
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+3
-2
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ascent (Луксор)
09.10.2020 в 20:40
А я всё хотел, чтобы Булеца перед пробитием челку с глаз убрал, думал помешает...
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0
-2
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ascent (Луксор)
09.10.2020 в 20:42
С приходом Луческу динамовцы усвоили несколько новых футбольных хитростей, но я не критикую, просто констатирую...
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ascent (Луксор)
09.10.2020 в 20:27
Плохо, но хорошо!
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