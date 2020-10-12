Без Вантуха и Лунева. Молодежная сборная Украины отправилась в Северную Ирландию

Завтра в Северной Ирландии подопечные Руслана Ротаня проведут матч отборочного турнира Евро-2021 (U-21) с местными сверстниками.

Сегодня, 12 октября, в 10.00 чартерным рейсом из аэропорта Борисполь молодежная сборная Украины вылетела в Белфаст, откуда автобусом переберется в города Баллимен, что в 45 км от столицы Северной Ирландии. Именно там 13 октября состоится очередной матч отборочного турнира Евро-2021 (U-21).

Что касается кадровых вопросов, то сразу после игры с румынами расположение молодежной сборной Украины покинул Дмитрий Резник (отправился в главную команду страны), а перед вылетом в Северную Ирландию стало известно, что молодежке в ближайшем поединке не помогут Роман Вантух, Орест Лебеденко, Богдан Билошевский и Максим Лунев. В то же время были довызваны Анатолий Трубин, Богдан Леднев и Назарий Русин.

Таким образом, в предстоящем матче главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань может рассчитывать на 18-х футболистов.

Вратари: Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Руслан Нещерет ("Динамо" Киев).

Защитники: Денис Попов, Александр Сирота, Даниил Скорко (все - "Динамо" Киев), Владислав Дубинчак ("Днепр-1" Днепр).

Полузащитники: Георгий Цитаишвили, Владимир Бражко, Богдан Леднев (все - "Динамо" Киев), Сергей Булеца, Александр Назаренко, Арсений Батагов (все - "Днепр-1" Днепр), Максим Чех, Артем Бондаренко, Дмитрий Топалов (все - "Мариуполь").

Нападающие: Даниил Сикан ("Мариуполь"), Илья Шевцов ("Десна" Чернигов), Назарий Русин ("Динамо" Киев).

Напомним, что матч начнется 13 октября в 20.00 по киевскому времени.