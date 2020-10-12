Ротань: Нельзя подстраиваться под стиль Северной Ирландии, нужно продолжать диктовать свои условия

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча отбора молодежного Евро-2021 против Северной Ирландии.

"Северная Ирландия – представитель типичного британского футбола. Играют в силовой футбол, используют длинные передачи, более вертикальная игра. Немного другой футбол, по сравнению с Румынией. Ни в коем случае нельзя подстраиваться под их футбол. Нужно продолжать диктовать свои условия.

По Ледневу мы обратились к Луческу, он пошел нам навстречу. Футболист с удовольствием приехал, и "Динамо" отпустило с удовольствием. Никаких проблем не было", – сказал Ротань.

Напомним, что матч Северная Ирландия - Украина начнется 13 октября в 20.00 по киевскому времени.