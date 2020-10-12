  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Ротань: Нельзя подстраиваться под стиль Северной Ирландии, нужно продолжать диктовать свои условия
В тренде

Ротань: Нельзя подстраиваться под стиль Северной Ирландии, нужно продолжать диктовать свои условия

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Украинская молодежка завтра проведет свой очередной матч отбора к Евро-2021

Ротань: Нельзя подстраиваться под стиль Северной Ирландии, нужно продолжать диктовать свои условия
Новина українською

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча отбора молодежного Евро-2021 против Северной Ирландии.

"Северная Ирландия – представитель типичного британского футбола. Играют в силовой футбол, используют длинные передачи, более вертикальная игра. Немного другой футбол, по сравнению с Румынией. Ни в коем случае нельзя подстраиваться под их футбол. Нужно продолжать диктовать свои условия.

По Ледневу мы обратились к Луческу, он пошел нам навстречу. Футболист с удовольствием приехал, и "Динамо" отпустило с удовольствием. Никаких проблем не было", – сказал Ротань.

Напомним, что матч Северная Ирландия - Украина начнется 13 октября в 20.00 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Северная Ирландия U-21
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...