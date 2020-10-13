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Ротань: Североирландцы отличаются бойцовскими качествами и особенно сильны на своем поле

Молодежная сборная Украины
(2 голосов)

Сегодня украинская молодежка проведет свой очередной матч отбора к Евро-2021

Ротань: Североирландцы отличаются бойцовскими качествами и особенно сильны на своем поле
Новина українською

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань поделился ожиданиями от матча отбора молодежного Евро-2021 против Северной Ирландии.

"Главной задачей после сложного матча со сборной Румынии было восстановление ребят. Этому мы уделили особое внимание. Разобрали с командой прошлую игру с румынами и изучили Северную Ирландию.

Тренерский штаб настраивает подопечных на серьезный матч. Могу сказать, что североирландцы отличаются бойцовскими качествами, особенно они сильны на своем поле", – сказал Ротань.

Напомним, что матч Северная Ирландия - Украина начнется сегодня, 13 октября, в 20.00 по киевскому времени.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Северная Ирландия U-21
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Источник:
УАФ

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