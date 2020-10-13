Ротань: Североирландцы отличаются бойцовскими качествами и особенно сильны на своем поле
Сегодня украинская молодежка проведет свой очередной матч отбора к Евро-2021
Главный тренер
"Главной задачей после сложного матча со сборной Румынии было восстановление ребят. Этому мы уделили особое внимание. Разобрали с командой прошлую игру с румынами и изучили Северную Ирландию.
Тренерский штаб настраивает подопечных на серьезный матч. Могу сказать, что североирландцы отличаются бойцовскими качествами, особенно они сильны на своем поле", – сказал Ротань.
Напомним, что матч Северная Ирландия - Украина начнется сегодня, 13 октября, в 20.00 по киевскому времени.
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Источник:УАФ
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