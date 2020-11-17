Ротань: Эти два года молодежка перестраивалась, но ребята показали, что они умеют играть в этот футбол

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань в эфире ТК Футбол прокомментировал победу в заключительном туре квалификации молодежного Евро-2021 над Северной Ирландией (3:0).

- Ваши впечатления от сегодняшнего матча.

– Хотелось победить. Это завершающий матч в цикле. Попросил ребят в этих погодных условиях достать из себя игру и характер, что они и сделали. Играли сердцем, хотели победить и победили. Может быть, хочется более красочной игры, но сегодня погода не позволила показать свой лучший футбол. Довольны результатом.

- Погодные условия повлияли на вышу тактическую установку?

– Конечно. Больше длинных передач, хотя мы не хотим в принципе длинными передачами играть. Но сегодня погодные условия заставили нас больше играть верхом, больше борьбы, больше подборов. Мы понимали это.

- Впереди вышли Кухаревич, Исаенко и Шевцов. Все трое в клубах играют центральных нападающих. Как сегодня различались их функции?

– Идеально было бы, чтобы они были центральными нападающими. Но много ребят заболели, в национальную команду вызвали, так что у нас не было другого выхода.

- Чего не хватило, чтобы побороться за первое-второе место? Насколько вас это расстраивает?

– Всем хочется побеждать, выходить – мы не исключение. Но нужно немного остыть, проанализировать весь путь. Потому можно более подробно поговорить на эту тему. Сейчас эмоции пока еще в последнем матче. В данный момент не нужно разговаривать.

- Для многих футболистов это был последний, выпускной матч в молодежке. Для многих – первый. Что вы говорили ребятам после игры?

– После матча еще предстоят слова. А до матча мы говорили, что должны сыграть для тех ребят, которые с самого начала отборочного цикла, у кого выпускной сегодня. Мы их должны поблагодарить, мы их всегда поддерживали, были рядом. Спасибо за старание и понимание.

Мы перестраивались эти два года. В каких-то матчах лучше, в каких-то чуть хуже, но ребята показали, что они хотят играть в этот футбол и умеют.

- На уровне слухов было, что молодежной сборной придется после матча очень быстро лететь в Швейцарию, играть в Лиге наций. Эти слухи имели основания, команда была бы готова?

– Не слышали таких слухов. Готовились к конкретному матчу. Нам сегодня нужно было достойно завершить цикл. Я благодарен ребятам, спасибо выпускникам, они стали только сильнее, у них большое будущее.