Игрок молодежной сборной Украины обратился к своим преемникам

Владислав Бабогло, защитник "Александрии" и молодежной сборной Украины, высказался в разговоре с ТК Футбол о победе сине-желтых в Коваливке над Северной Ирландией 3:0 в заключительном матче отбора на молодежный чемпионат Европы 2021 года.

Сам Владислав забил головой первый из мячей сине-желтых.

Выиграли 3:0, поэтому - только позитив. Последняя игра у многих ребят была, надо было, так сказать, хлопнуть дверью. Считаю, что на этот раз нам удалось. Спасибо тренерскому штабу, ребятам. Все хотели победить и спокойно разъехаться по клубам. Хочу пожелать ребятам, которые остаются в команде, чтобы следующий отборочный цикл они провели намного лучше и вышли из группы.

Напомним, что Украина заняла итоговую 3 позицию (выше - Румыния и Дания) и не вышла в финальный этап соревнований.