Игрок молодежной сборной Украины обратился к своим преемникам
Которые будут играть в сине-желтой команде
Владислав Бабогло, защитник "Александрии" и молодежной сборной Украины, высказался в разговоре с ТК Футбол о победе сине-желтых в Коваливке над Северной Ирландией 3:0 в заключительном матче отбора на молодежный чемпионат Европы 2021 года.
Сам Владислав забил головой первый из мячей сине-желтых.
Выиграли 3:0, поэтому - только позитив. Последняя игра у многих ребят была, надо было, так сказать, хлопнуть дверью. Считаю, что на этот раз нам удалось. Спасибо тренерскому штабу, ребятам. Все хотели победить и спокойно разъехаться по клубам.
Хочу пожелать ребятам, которые остаются в команде, чтобы следующий отборочный цикл они провели намного лучше и вышли из группы.
Напомним, что Украина заняла итоговую 3 позицию (выше - Румыния и Дания) и не вышла в финальный этап соревнований.
Популярное сейчас
- Директор сборной Швейцарии о матче с Украиной: Ожидаю решения в нашу пользу
- На поле нового стадиона Ингульца застелили газон
- Аналитик молодежной сборной Украины подытожил выступления команды Ротаня и назвал задачи
- Украинская молодёжка в снежной Ковалёвке разгромила Северную Ирландию
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО