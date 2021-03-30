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(Анти) Герой футбольного дня. Руслан Ротань

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Пока что все очень скромно

(Анти) Герой футбольного дня. Руслан Ротань

Фото - УАФ / Автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Проигрывать всегда неприятно. Пусть даже в товарищеских матчах. Antalya Cup, где молодежная сборная Украины в трех матчах добыла лишь одну ничью, котируется как выставочный подготовительный турнир для молодежи. Результат здесь далеко не на первом месте, хотя в ситуации Руслана Ротаня победы были нужны. Благодаря им можно было поднять боевой дух команды и повысить собственную самооценку.

Потому что результата нет не только в товарищеских матчах, но и в официальных. В прошлом году украинская молодежка завершила квалификацию к чемпионату Европы U-21 на третьем месте, уступив не только Дании, но и Румынии. В четырех матчах против прямых конкурентов в группе украинцы сумели взять только четыре очка – ровно третью часть из возможного.

(Анти) Герой футбольного дня. Руслан Ротань - изображение 1

И это привычный для команды Руслана Ротаня уровень. В среднем украинская молодежка под руководством экс-игрока "Днепра" и "Динамо" набирает по 1,67 очка за матч. Это меньше, чем было при двух предыдущих тренерах. Александр Головко набирал в среднем по 1,84 очка за матч, Сергей Ковалец – по 1,80. Руслану Ротаню пока удается превосходить средний уровень Павла Яковенко, молодежка которого набирала по 1,62 очка за матч. Однако сейчас Ротань не сыграл и половины из того количества матчей, которые провел Яковенко.

В 21-м поединке у Ротаня десять побед. Еще пять ничьих и шесть поражений. Разница мячей – 34:20. В трех из шести проигранных поединков молодежка пропускала по три гола. В частности, и вчера от Словакии, которая умудрилась выиграть у Украины, уступая в ходе встречи 0:2.

Интересно, что во всех матчах 2021-го года Руслан Ротань использовал схему 4-3-3. Такая формация была ходовой и в некоторых поединках 2020-го года, но процент побед при ней крайне низкий – всего две виктории в десяти поединках (20%). Наиболее эффективно команда Ротаня выглядит при 4-1-4-1 и 4-2-3-1, но их в последнее время тренер не применяет. Наверное, старается играть по той же модели, что и национальная сборная. Однако результат очень скромный.

(Анти) Герой футбольного дня. Руслан Ротань - изображение 2

Новый официальный цикл молодежная сборная Украины начнет только в сентябре. Есть достаточно времени для того, чтобы осмыслить уже пройденный путь и разработать эффективный план на будущее. И определиться с целями: что именно нам нужно от молодежной сборной Украины? Результат, или кадры для национальной команды? Поскольку сейчас плохо как с одним, так и с другим. Ведь кроме результата, у молодых украинских сборников нет психологии победителей.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

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В статье: герой футбольного дня
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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
30.03.2021 в 11:16
Если Павелко не вмешается в ситуацию, то осенью будет много поражений и ничьей с аутсайдерами и в лучшем случае третье место в группе. Видимо для Павелко достаточно того, что Шева в хороших отношениях с Ротанем
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ещё не специалист (Кривой Рог)
30.03.2021 в 11:14
Слов нет, одни цитаты... - Интересно, что во всех матчах 2021-го года Руслан Ротань использовал схему 4-3-3. Такая формация была ходовой и в некоторых поединках 2020-го года, но процент побед при ней крайне низкий – всего две виктории в десяти поединках (20%). - Однако результат очень скромный.
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0
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