В составе украинской молодежки перед турниром Лобановского произошли очередные изменения
Три игрока покинули сбор, Ротань на их место довызвал двух исполнителей
Фото Павла Кубанова - УАФ
24 мая у подопечных Руслана Ротаня начнется подготовка к турниру Валерия Лобановского.
На второй в этом году сбор Руслан Ротань пригласил 24-х футболистов. Однако не все из первоначального списка приедут в расположение команды.
Несколько дней назад Данила Скорко ("Динамо") заменил Артур Ременяк ("Львов"). А сегодня состоялись еще некоторые изменения.
Защитник "Александрии" Александр Мельник сдал положительный тест на коронавирус, а полузащитники Александр Назаренко ("Днепр-1") и Богдан Билошевский ("Десна") не успевают восстановиться к началу работы после повреждений.
На их места из резервного списка вызваны защитник Игорь Снурницын ("Олимпик") и полузащитник Даниил Кравчук ("Ворскла"). Имя третьего довызванного исполнителя тренерский штаб назовет позже.
Напомним, что на турнире Лобановского сборная Украины сыграет с Азербайджаном и Узбекистаном, после чего отправится в Турцию, где проведет спарринг с местной молодежкой.
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