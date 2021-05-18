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В составе украинской молодежки перед турниром Лобановского произошли очередные изменения

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Три игрока покинули сбор, Ротань на их место довызвал двух исполнителей

В составе украинской молодежки перед турниром Лобановского произошли очередные изменения

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

24 мая у подопечных Руслана Ротаня начнется подготовка к турниру Валерия Лобановского.

На второй в этом году сбор Руслан Ротань пригласил 24-х футболистов. Однако не все из первоначального списка приедут в расположение команды.

Несколько дней назад Данила Скорко ("Динамо") заменил Артур Ременяк ("Львов"). А сегодня состоялись еще некоторые изменения.

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Защитник "Александрии" Александр Мельник сдал положительный тест на коронавирус, а полузащитники Александр Назаренко ("Днепр-1") и Богдан Билошевский ("Десна") не успевают восстановиться к началу работы после повреждений.

На их места из резервного списка вызваны защитник Игорь Снурницын ("Олимпик") и полузащитник Даниил Кравчук ("Ворскла"). Имя третьего довызванного исполнителя тренерский штаб назовет позже.

Напомним, что на турнире Лобановского сборная Украины сыграет с Азербайджаном и Узбекистаном, после чего отправится в Турцию, где проведет спарринг с местной молодежкой.

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В статье: Украина U-21 Ворскла (Полтава) Десна (Чернигов) ФК Александрия СК Днепр-1 Игорь Снурницын Александр Назаренко Александр Мельник Богдан Билошевский Даниил Кравчук
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
18.05.2021 в 22:46
когда мы уже не будем слышать фамилию Ротань --он физрук который угробил молодёжку --гоните эту пустышку у нас что мало тренеров--что у вас там за бардак
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