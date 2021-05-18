В составе украинской молодежки перед турниром Лобановского произошли очередные изменения

24 мая у подопечных Руслана Ротаня начнется подготовка к турниру Валерия Лобановского.

На второй в этом году сбор Руслан Ротань пригласил 24-х футболистов. Однако не все из первоначального списка приедут в расположение команды.

Несколько дней назад Данила Скорко ("Динамо") заменил Артур Ременяк ("Львов"). А сегодня состоялись еще некоторые изменения.

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Защитник "Александрии" Александр Мельник сдал положительный тест на коронавирус, а полузащитники Александр Назаренко ("Днепр-1") и Богдан Билошевский ("Десна") не успевают восстановиться к началу работы после повреждений.

На их места из резервного списка вызваны защитник Игорь Снурницын ("Олимпик") и полузащитник Даниил Кравчук ("Ворскла"). Имя третьего довызванного исполнителя тренерский штаб назовет позже.

Напомним, что на турнире Лобановского сборная Украины сыграет с Азербайджаном и Узбекистаном, после чего отправится в Турцию, где проведет спарринг с местной молодежкой.