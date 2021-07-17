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Дрышлюк: Надеюсь, что чемпионы мира U-20 в ближайшее время будут тащить сборную

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Но это не так легко

Дрышлюк: Надеюсь, что чемпионы мира U-20 в ближайшее время будут тащить сборную

Новина українською

Игрок "Александрии" Кирилл Дрышлюк поделился мыслями на счет чемпионской сборной Украины U-20:

"- Из всех футболистов золотой команды Петракова никто пока не стал основным игроком сборной Украины. Как думаешь, почему?

- Я думаю, что сейчас футболисты сборной более опытные. Попадают, конечно, игроки, вызывают с нашей U-20 команды, это уже хороший шаг. Надо всегда работать, ждать свой шанс и очень много работать, чтобы туда попасть.

- Когда чемпионы мира U-20 будут тащить сборную?

- Я надеюсь, что в ближайшее время. Понятно, что это не так легко. В нашей сборной очень много опытных футболистов, когда попадаешь туда, то надо работать, прогрессировать, а пока трудно ответить на этот вопрос. Надеюсь, что это произойдет скоро", - сказал Дрышлюк.

Напомним, что в 2019 году сборная Украины U-20 победила на Чемпионате Мира в Польше. Отметим, что из той команды в заявку на Евро-2020 попал только Денис Попов.

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В статье: Украина Украина U-20 Кирилл Дришлюк
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