Украинская молодежка вылетела на матч отбора Евро-2023 против Сербии
В четверг украинская молодежка стартует в новом отборочном цикле
uaf.ua
Сегодня (1 сентября) вечером
Завтра утром в сине-желтых запланировано теоретическое занятие и предигровая тренировки на месте проведения поединка.
Что касается кадровых вопросов, то все здоровы, только Михаил Мудрик пропустит ближайшую игру из-за дисквалификации.
Состав молодежной сборной Украины
Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Мирослав Зновенко ("Никополь").
Защитники: Максим Таловеров ("Динамо", Чехия), Константин Вивчаренко, Владимир Бражко (оба - "Динамо" Киев), Александр Драмбаев ("Мариуполь"), Алексей Сыч ("Рух" Львов), Арсений Батагов ("Днепр-1" Днепр), Олег Горин ("Минай"), Валерий Дубко ("Черноморец" Одесса).
Полузащитники: Иван Желизко ("Валмиера", Латвия), Александр Назаренко ("Днепр-1" Днепр), Даниил Алефиренко ("Заря" Луганск), Дмитрий Крысько ("Металлист 1925" Харьков), Николай Михайленко, Богдан Билошевский, Максим Брагарь (все - "Черноморец" Одесса), Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - "Шахтер" Донецк).
Нападающие: Владислав Супряга ("Динамо" Киев), Богдан Вьюнник ("Мариуполь"), Николай Кухаревич ("Труа", Франция).
Популярное сейчас
- Не нужен нам берег катарский. Казахстан – Украина 2:2. Видео голов и обзор матча
- Казахстан - Украина 2:2. Ничего не меняется
- Казахстан - Украина: где и когда смотреть матч квалификации ЧМ-2022
- Украинская молодежка начала полноценную подготовку к сентябрьским матчам отбора Евро-2023
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО
Новости по теме
- 06:00 Зарубежные Роналду в МЮ, Гризманн в Атлетико и новый бразилец Динамо. Главные новости за 31 августа
- 02:10 Зарубежные Возвращение Фалькао и Гризманна, новые вызовы Сауля и Кухаревича, Мендеш в ПСЖ. Онлайн последнего дня трансферного окна
- 00:46 Украинские Скандальный украинский форвард Сикорский продолжит карьеру в аматорах