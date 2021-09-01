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Украинская молодежка вылетела на матч отбора Евро-2023 против Сербии

Молодежная сборная Украины
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(1 голосов)

В четверг украинская молодежка стартует в новом отборочном цикле

Украинская молодежка вылетела на матч отбора Евро-2023 против Сербии

uaf.ua

Новина українською

Сегодня (1 сентября) вечером молодежная сборная Украины вылетела в Сербию, где подопечные Руслана Ротаня 3 сентября проведут свой первый матч в отборочном турнире Евро-2023 (против Сербии, который начнется в 19.00 по киевскому времени.

Завтра утром в сине-желтых запланировано теоретическое занятие и предигровая тренировки на месте проведения поединка.

Что касается кадровых вопросов, то все здоровы, только Михаил Мудрик пропустит ближайшую игру из-за дисквалификации.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Мирослав Зновенко ("Никополь").

Защитники: Максим Таловеров ("Динамо", Чехия), Константин Вивчаренко, Владимир Бражко (оба - "Динамо" Киев), Александр Драмбаев ("Мариуполь"), Алексей Сыч ("Рух" Львов), Арсений Батагов ("Днепр-1" Днепр), Олег Горин ("Минай"), Валерий Дубко ("Черноморец" Одесса).

Полузащитники: Иван Желизко ("Валмиера", Латвия), Александр Назаренко ("Днепр-1" Днепр), Даниил Алефиренко ("Заря" Луганск), Дмитрий Крысько ("Металлист 1925" Харьков), Николай Михайленко, Богдан Билошевский, Максим Брагарь (все - "Черноморец" Одесса), Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - "Шахтер" Донецк).

Нападающие: Владислав Супряга ("Динамо" Киев), Богдан Вьюнник ("Мариуполь"), Николай Кухаревич ("Труа", Франция).

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В статье: Украина U-21
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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adey (Korosten)
01.09.2021 в 22:44
а я было подумал, что вообще уже вылетела :)не удивлюсь, если так и произойдёт...
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