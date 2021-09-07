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Не мудрствуя лукаво. Украина U-21 – Армения U-21 2:1

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Вторая победа команды Ротаня

Не мудрствуя лукаво. Украина U-21 – Армения U-21 2:1

uaf.ua

Новина українською

Молодежная сборная Украины провела свой второй матч в отборочном турнире Евро-2023.

Поединок проходил в Ковалевке, не обошлось без форс-мажора, но завершился уже второй победой команды Ротаня.

После победного матча с Сербией Ротань не стал првоодить эксперименты и сделал только одну замену в стартовом составе – вместо Михайленко вышел Мудрик.

Да и сам поединок начался похоже – украинцы выдали активный старт, сразу же начали на ворота соперника, вот только вся эта активность долгое время оставалась лишь потенциальными подходами к воротам.

И все-таки украинцы забили на 20-й минуте – все сделал Назаренко, который на фланге проскочил трех соперников, прострелили в штрафную, где мяч и отскочил к Крыськиву, который и дал под штангу.

После забитого команда Ротаня сбавила обороты, а вот армяне наоборот осмелели и раз за разом стали выходить в чужую половину поля. В концовке тайма судья нас откровенно простил, не назначив пенальти, однако это аукнулось гостям удачей при ударе Галстяна, когда мяч после рикошета красиво влетел в дальний угол.

Второй тайм начался с форс-мажора – на стадионе Колос погасла одна из четырёх осветительных матч и судья остановил игру. Пауза длилась минуть 5, освещение так и не починили и было решено доигрывать при неполном освещении.

Играли с неполным светом команды недолго, и как только стадионные службы все-таки устранили неисправность, дело взял на себя Мудрик. Михаил отправился в прорыв и был сбит на самой линии штрафной, после чего сам же и реализовал этот штрафной.

В оставшееся время украинцы больших оплошностей в обороне не допускали, и все-таки довели матч до победы.

2:1 вторая подряд победу молодежки, 6 очков и первое место в группе.

Впрочем, дифирамбы петь пока рано. Армения – не тот соперник, на котормо можно проверять свою силу, тем более что даже в этом матче украинцы порой испытывали проблемы как в обороне, так и в атаке с реализацией моментов, а решили исход за счет более высокого индивидуального мастерства.

Украина U-21 – Армения U-21 2:1

Голы: Крыськив (20), Мудрик (62) – Галстян (45+3)

Предупреждения: Кухаревич - Петросян, Самсонян, Губасарян, Галстян

Украина: Нещерет, Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко, Бондаренко, Назаренко (Алифиренко, 86), Мудрик (Михайленко, 70), Крыськив (Желизко, 86), Судаков, Вьюнник (Кухаревич, 54)

Армения: Нерсесян, Самсонян, Степа Мкртчан, Губасарян, Серобян (Григорян, 78), Агасарян (Алавердян, 69), Мирзоян, Сергей Мкртчан (Хамоян, 78), Галстян, Григорян, Петросян (90+2)

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В статье: Украина U-21 Армения U-21
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Комментарии (10)
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alex.belogubko (одесса)
07.09.2021 в 21:19
нет игры как нет тренера --Ротань это чистый физрук --что он может им дать ни чего кроме анализа--сидели наши звёзды и смеялись Протасов-Демьяненко -Михайлеченко --(Павелко не в счёт)--уберайте пустышку Ротаня --хватит издеваться над Украиной и позорить
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0
-1
Thiirane2 (Днепр)
07.09.2021 в 21:22
пусть ставят диванного тренера Губошлепко
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0
0
мы за динамо (киев)
07.09.2021 в 21:15
я дивився тільки другий тайм.отримав задоволення. швидкість, техніка, прийом мяча, півзахист проходить центр поля за секунду, пресинг після втрати мяча. так які претензії до ротаня? пс і жодного негра в складі. тільки павелка в кадрі.
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+1
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SeventyFour (Phoenix)
07.09.2021 в 21:08
Мда… худший игрок сборной становится героем матча.
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0
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Дон Купер (Хмельницький)
07.09.2021 в 21:07
Це вже третій шанс. Подивіться на наш склад, і на вірмен. Повинні були вигравати навіть без Ротаня.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.09.2021 в 21:05
Мудрик набирает обороты!
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Romerik (YNWA)
07.09.2021 в 21:04
Обіграти збірну петросянів і галустянів 2-1, маючи при цьому велику перевагу за моментами, то сильно. Дійсно команда грає по лекалам основної. Ротань то обичний чувак на бровці.
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0
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Siren05 (Мариуполь)
07.09.2021 в 21:03
Ну вот могут наши из простой, на первый взгляд, игры сделать валидольную. А как наши мастера стреляют выше ворот - этому надо не один год учиться! :)
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0
kalan-86 (Анкара)
07.09.2021 в 21:02
Ну что, господа эксперты, заслужил Руслан второй шанс?
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-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.09.2021 в 21:06
Он послан нам с выше!
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