Не мудрствуя лукаво. Украина U-21 – Армения U-21 2:1
Вторая победа команды Ротаня
uaf.ua
Молодежная сборная Украины провела свой второй матч в отборочном турнире Евро-2023.
Поединок проходил в Ковалевке, не обошлось без форс-мажора, но завершился уже второй победой команды Ротаня.
После победного матча с Сербией Ротань не стал првоодить эксперименты и сделал только одну замену в стартовом составе – вместо Михайленко вышел Мудрик.
Да и сам поединок начался похоже – украинцы выдали активный старт, сразу же начали на ворота соперника, вот только вся эта активность долгое время оставалась лишь потенциальными подходами к воротам.
И все-таки украинцы забили на 20-й минуте – все сделал Назаренко, который на фланге проскочил трех соперников, прострелили в штрафную, где мяч и отскочил к Крыськиву, который и дал под штангу.
После забитого команда Ротаня сбавила обороты, а вот армяне наоборот осмелели и раз за разом стали выходить в чужую половину поля. В концовке тайма судья нас откровенно простил, не назначив пенальти, однако это аукнулось гостям удачей при ударе Галстяна, когда мяч после рикошета красиво влетел в дальний угол.
Второй тайм начался с форс-мажора – на стадионе Колос погасла одна из четырёх осветительных матч и судья остановил игру. Пауза длилась минуть 5, освещение так и не починили и было решено доигрывать при неполном освещении.
Играли с неполным светом команды недолго, и как только стадионные службы все-таки устранили неисправность, дело взял на себя Мудрик. Михаил отправился в прорыв и был сбит на самой линии штрафной, после чего сам же и реализовал этот штрафной.
В оставшееся время украинцы больших оплошностей в обороне не допускали, и все-таки довели матч до победы.
2:1 вторая подряд победу молодежки, 6 очков и первое место в группе.
Впрочем, дифирамбы петь пока рано. Армения – не тот соперник, на котормо можно проверять свою силу, тем более что даже в этом матче украинцы порой испытывали проблемы как в обороне, так и в атаке с реализацией моментов, а решили исход за счет более высокого индивидуального мастерства.
Украина U-21 – Армения U-21 2:1
Голы: Крыськив (20), Мудрик (62) – Галстян (45+3)
Предупреждения: Кухаревич - Петросян, Самсонян, Губасарян, Галстян
Украина: Нещерет, Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко, Бондаренко, Назаренко (Алифиренко, 86), Мудрик (Михайленко, 70), Крыськив (Желизко, 86), Судаков, Вьюнник (Кухаревич, 54)
Армения: Нерсесян, Самсонян, Степа Мкртчан, Губасарян, Серобян (Григорян, 78), Агасарян (Алавердян, 69), Мирзоян, Сергей Мкртчан (Хамоян, 78), Галстян, Григорян, Петросян (90+2)
Популярное сейчас
- Однажды украинец брутальным нокаутом завершил карьеру Хаттона. ВИДЕО
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Источник назвал причину трансфера Витиньо в Динамо
- Сенсация в пользу Украины. Звездная Франция U-21 не смогла обыграть Фарерские острова
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
Новости по теме
- 01:13 Прогнозы на футбол Украина U-21 - Армения U-21. Анонс и прогноз на матч 07.09.2021
- 21:28 Украинские Ротань: Никаких ожиданий от квалификации Евро нет. Настраиваемся на каждую отдельную игру
- 06:41 Украинские Ответ УАФ Шевченко, скандал в матче Бразилия - Аргентина. Главные новости за 5 сентября