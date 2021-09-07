Не мудрствуя лукаво. Украина U-21 – Армения U-21 2:1

Молодежная сборная Украины провела свой второй матч в отборочном турнире Евро-2023.

Поединок проходил в Ковалевке, не обошлось без форс-мажора, но завершился уже второй победой команды Ротаня.

После победного матча с Сербией Ротань не стал првоодить эксперименты и сделал только одну замену в стартовом составе – вместо Михайленко вышел Мудрик.

Да и сам поединок начался похоже – украинцы выдали активный старт, сразу же начали на ворота соперника, вот только вся эта активность долгое время оставалась лишь потенциальными подходами к воротам.

И все-таки украинцы забили на 20-й минуте – все сделал Назаренко, который на фланге проскочил трех соперников, прострелили в штрафную, где мяч и отскочил к Крыськиву, который и дал под штангу.

После забитого команда Ротаня сбавила обороты, а вот армяне наоборот осмелели и раз за разом стали выходить в чужую половину поля. В концовке тайма судья нас откровенно простил, не назначив пенальти, однако это аукнулось гостям удачей при ударе Галстяна, когда мяч после рикошета красиво влетел в дальний угол.

Второй тайм начался с форс-мажора – на стадионе Колос погасла одна из четырёх осветительных матч и судья остановил игру. Пауза длилась минуть 5, освещение так и не починили и было решено доигрывать при неполном освещении.

Играли с неполным светом команды недолго, и как только стадионные службы все-таки устранили неисправность, дело взял на себя Мудрик. Михаил отправился в прорыв и был сбит на самой линии штрафной, после чего сам же и реализовал этот штрафной.

В оставшееся время украинцы больших оплошностей в обороне не допускали, и все-таки довели матч до победы.

2:1 вторая подряд победу молодежки, 6 очков и первое место в группе.

Впрочем, дифирамбы петь пока рано. Армения – не тот соперник, на котормо можно проверять свою силу, тем более что даже в этом матче украинцы порой испытывали проблемы как в обороне, так и в атаке с реализацией моментов, а решили исход за счет более высокого индивидуального мастерства.

Украина U-21 – Армения U-21 2:1

Голы: Крыськив (20), Мудрик (62) – Галстян (45+3)

Предупреждения: Кухаревич - Петросян, Самсонян, Губасарян, Галстян

Украина: Нещерет, Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко, Бондаренко, Назаренко (Алифиренко, 86), Мудрик (Михайленко, 70), Крыськив (Желизко, 86), Судаков, Вьюнник (Кухаревич, 54)

Армения: Нерсесян, Самсонян, Степа Мкртчан, Губасарян, Серобян (Григорян, 78), Агасарян (Алавердян, 69), Мирзоян, Сергей Мкртчан (Хамоян, 78), Галстян, Григорян, Петросян (90+2)