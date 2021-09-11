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Александр Назаренко о двух подряд победах Украины U-21: Рад, что команда в какой-то степени переписала историю

Молодежная сборная Украины
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Небольшое, но все же достижения

Александр Назаренко о двух подряд победах Украины U-21: Рад, что команда в какой-то степени переписала историю

УАФ

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Полузащитник молодежной сборной Украины Александр Назаренко прокомментировал результаты "сине-желтых" в сентябре:

"- Молодежная сборная Украины в отборочных турнирах давно не стартовала с двух побед. Знали об этом?

- Да. 23 года. Руслан Петрович говорил это нам перед игрой с Сербией. Нас эта ситуация еще больше мотивировала. И рад, что команда какой-то степени переписала историю (улыбается).

- “Сине-желтые” обыграли Сербию и Армению. С каким соперником было сложнее?

- С кем было сложнее, сказать не могу. Но точно знаю, что оба поединка были тяжелыми. Мы потратили много сил, чтобы добиться максимального результата.

- Как считаешь, матч с Францией, в октябре, будет ключевым для сборной Украины в борьбе за первое место в группе?

- Не хочу давать прогнозы, а тем более забегать вперед. Это будет очень ответственный поединок, но никак не ключевой, ведь после этой встречи нам, как и сопернику, еще предстоит семь матчей, и все они будут важны", - сказал Назаренко.

Отметим, что в сентябре сборная Украины U-21 провела два стартовых матча в отборе на ЧЕ-2023, преодолев Сербию (1:0) и Армению (2:1).

Следующий поединок молодежка проведет 8 октября против сверстников из Франции в гостях.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Александр Назаренко
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