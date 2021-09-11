Александр Назаренко о двух подряд победах Украины U-21: Рад, что команда в какой-то степени переписала историю

Полузащитник молодежной сборной Украины Александр Назаренко прокомментировал результаты "сине-желтых" в сентябре:

"- Молодежная сборная Украины в отборочных турнирах давно не стартовала с двух побед. Знали об этом?

- Да. 23 года. Руслан Петрович говорил это нам перед игрой с Сербией. Нас эта ситуация еще больше мотивировала. И рад, что команда какой-то степени переписала историю (улыбается).

- “Сине-желтые” обыграли Сербию и Армению. С каким соперником было сложнее?

- С кем было сложнее, сказать не могу. Но точно знаю, что оба поединка были тяжелыми. Мы потратили много сил, чтобы добиться максимального результата.

- Как считаешь, матч с Францией, в октябре, будет ключевым для сборной Украины в борьбе за первое место в группе?

- Не хочу давать прогнозы, а тем более забегать вперед. Это будет очень ответственный поединок, но никак не ключевой, ведь после этой встречи нам, как и сопернику, еще предстоит семь матчей, и все они будут важны", - сказал Назаренко.