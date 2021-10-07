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Ротань подарил Крыськиву три шоколадки

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Есть у тренера такая традиция

Ротань подарил Крыськиву три шоколадки

uaf.ua

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань имеет традицию дарить троим лучшим футболистам на тренировке по шоколадке. Однако после вчерашней тренировки Ротань подарил три шоколадки Дмитрию Крыськиву, которому в этот день исполнился 21 год.

"Была очень качественная тренировка, у ребят было желание и понимание на очень высоком уровне.

Я сказал, что все заслуживают на этот шоколад, поэтому я подарил его имениннику, а он уже поделится со всеми", – сказал Ротань.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Дмитрий Крыськив
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Источник:
ТК Футбол

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