Ротань подарил Крыськиву три шоколадки

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань имеет традицию дарить троим лучшим футболистам на тренировке по шоколадке. Однако после вчерашней тренировки Ротань подарил три шоколадки Дмитрию Крыськиву, которому в этот день исполнился 21 год.

"Была очень качественная тренировка, у ребят было желание и понимание на очень высоком уровне.

Я сказал, что все заслуживают на этот шоколад, поэтому я подарил его имениннику, а он уже поделится со всеми", – сказал Ротань.