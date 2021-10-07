Ротань подарил Крыськиву три шоколадки
Есть у тренера такая традиция
uaf.ua
Главный тренер
"Была очень качественная тренировка, у ребят было желание и понимание на очень высоком уровне.
Я сказал, что все заслуживают на этот шоколад, поэтому я подарил его имениннику, а он уже поделится со всеми", – сказал Ротань.
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Источник:ТК Футбол
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