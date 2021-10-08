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Кухаревич на острие, Мудрик в запасе. Состав украинской молодежки на матч с Францией

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Кухаревич на острие, Мудрик в запасе. Состав украинской молодежки на матч с Францией

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сегодня, 8 октября, молодежная сборная Украины сыграет свой третий матч отбора к ЧЕ-2023.

Команда Ротаня в Бресте будет бороться с Францией.

Уже известны стартовые составы команд.

Франция: Мелье, Калулу, Салиба, Бадьяшиль, Трюффер, Адли, Тюрам, Какере, Калимуэндо-Муинга, Гуири, Диоп.

Запасные: Баич, Дич, Баде, Шотар, Бека-Бека, Шо, Гюсто, Шерки, Антист

Украина: Нещерет, Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко, Бондаренко, Назаренко, Михайленко, Крыськив, Судаков, Кухаревич

Запасные: Трубин, Желизко, Вьюнник, Супряга, Билошевский, Мудрик, Дубко, Брагару, Алифиренко

Напомним, что поединок начнется в 19:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Украина U-21 Франция
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Комментарии (2)
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dabo95
08.10.2021 в 19:08
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.10.2021 в 18:45
Без Супряги, не реально!
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