Кухаревич на острие, Мудрик в запасе. Состав украинской молодежки на матч с Францией
Стартовые составы команд
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сегодня, 8 октября,
Команда Ротаня в Бресте будет бороться с Францией.
Уже известны стартовые составы команд.
Франция: Мелье, Калулу, Салиба, Бадьяшиль, Трюффер, Адли, Тюрам, Какере, Калимуэндо-Муинга, Гуири, Диоп.
Запасные: Баич, Дич, Баде, Шотар, Бека-Бека, Шо, Гюсто, Шерки, Антист
Украина: Нещерет, Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко, Бондаренко, Назаренко, Михайленко, Крыськив, Судаков, Кухаревич
Запасные: Трубин, Желизко, Вьюнник, Супряга, Билошевский, Мудрик, Дубко, Брагару, Алифиренко
Напомним, что поединок начнется в 19:30, а UA-Футбол проведет
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