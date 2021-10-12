Ротань: Столкнулись с разгильдяйством ребят, поэтому в перерыве пришлось повысить голос
Победа над Фарерами не полностью удовлетворила тренера
Фото Дмитра Смолієнка - УАФ
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал
– Мы взяли очень важные три очка. Правда, есть моменты, по которым я расстроен. Эпизод с пробитием пенальти вышел некрасивым относительно соперника. Столкнулись с разгильдяйством ребят, поэтому в перерыве пришлось повысить голос. Нужно было просто забивать и закрывать игру.
- Можете кого-то выделить в своем составе?
– Не буду этого делать. Вся команда вышла на матч мотивированной, игра нам давалась. Опять же, еще в первом тайме мы могли закрывать все вопросы и второй тайм играть без нервов, а так в конце встречи пришлось немного поволноваться.
- Как оцените поддержку запорожских болельщиков?
– В Запорожье нас всегда тепло принимают. Нам здесь нравится. Единственное, что по всем известным причинам болельщиков на трибунах было немного.
- Ваша команда имела большое игровое преимущество, но забила лишь однажды.
– Нам немного не хватало забеганий за спину. Футболисты часто оказывались в точках, где нужно было завершать атаки. Но, думаю, с каждым сбором в этом компоненте команда будет прибавлять.
- Забитый мяч стал следствием наигранной комбинации?
– Именно так. Мы и с Сербией пробовали так действовать. Сейчас все сработало.
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