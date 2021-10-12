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Ротань: Столкнулись с разгильдяйством ребят, поэтому в перерыве пришлось повысить голос

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Победа над Фарерами не полностью удовлетворила тренера

Ротань: Столкнулись с разгильдяйством ребят, поэтому в перерыве пришлось повысить голос

Фото Дмитра Смолієнка - УАФ

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал победу над Фарерами U-21 (1:0).

– Мы взяли очень важные три очка. Правда, есть моменты, по которым я расстроен. Эпизод с пробитием пенальти вышел некрасивым относительно соперника. Столкнулись с разгильдяйством ребят, поэтому в перерыве пришлось повысить голос. Нужно было просто забивать и закрывать игру.

- Можете кого-то выделить в своем составе?

– Не буду этого делать. Вся команда вышла на матч мотивированной, игра нам давалась. Опять же, еще в первом тайме мы могли закрывать все вопросы и второй тайм играть без нервов, а так в конце встречи пришлось немного поволноваться.

- Как оцените поддержку запорожских болельщиков?

– В Запорожье нас всегда тепло принимают. Нам здесь нравится. Единственное, что по всем известным причинам болельщиков на трибунах было немного.

- Ваша команда имела большое игровое преимущество, но забила лишь однажды.

– Нам немного не хватало забеганий за спину. Футболисты часто оказывались в точках, где нужно было завершать атаки. Но, думаю, с каждым сбором в этом компоненте команда будет прибавлять.

- Забитый мяч стал следствием наигранной комбинации?

– Именно так. Мы и с Сербией пробовали так действовать. Сейчас все сработало.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Фарерские острова
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
13.10.2021 в 00:26
так они не забили не одного гола те сами себе срезали в ворота--команды нет головой не думают а самое главное Ротань продолжает гробить команду--это не игра а смех и позор
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0
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djeff2015 (Запорожье)
13.10.2021 в 00:20
в отставку на х........ кумовство в укр футболе уже уничтожило его. бездари у руля.
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+1
0
efim423 (odessa)
12.10.2021 в 23:53
голос был как анедкоте - пиво б.л.я.ть ))
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0
-1


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