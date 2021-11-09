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Трубин: Будем показывать свой футбол и стараться добыть максимум очков

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Украинская молодежка сыграет с Северной Македонией и Сербией

Трубин: Будем показывать свой футбол и стараться добыть максимум очков

Скриншот: УАФ

Новина українською

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин высказался о предстоящих матчах молодежной сборной Украины против Северной Македонии и Сербии.

"Нужно побеждать в двух играх, чтобы оторваться от своих преследователей и стремиться занять первое место.

Будем показывать свой футбол и стараться добыть максимум очков", – сказал Трубин.

Матч между молодежными сборными Украины и Северной Македонии пройдет 11 ноября в Скопье, а противостояние против Сербии – 16-го во Львове.

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В статье: Украина U-21 Северная Македония Анатолий Трубин
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (3)
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Ракицкий (Питер)
09.11.2021 в 13:07
Надеюсь будет на лавочке.Слабый вратарь.
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aleks68
09.11.2021 в 13:46
раХитский-лапоть.не суй своё .....куда не просят
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Ракицкий (Питер)
09.11.2021 в 13:57
Рот закрой.Есть вопросы приезжай в Киев.Встретимся.
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