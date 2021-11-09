Трубин: Будем показывать свой футбол и стараться добыть максимум очков
Украинская молодежка сыграет с Северной Македонией и Сербией
Скриншот: УАФ
Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин высказался о предстоящих матчах молодежной сборной Украины против Северной Македонии и Сербии.
"Нужно побеждать в двух играх, чтобы оторваться от своих преследователей и стремиться занять первое место.
Будем показывать свой футбол и стараться добыть максимум очков", – сказал Трубин.
Матч между молодежными сборными Украины и Северной Македонии пройдет 11 ноября в Скопье, а противостояние против Сербии – 16-го во Львове.
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Источник:Футбол NEWS
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Комментарии (3)
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