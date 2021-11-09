Трубин: Будем показывать свой футбол и стараться добыть максимум очков

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин высказался о предстоящих матчах молодежной сборной Украины против Северной Македонии и Сербии.

"Нужно побеждать в двух играх, чтобы оторваться от своих преследователей и стремиться занять первое место.

Будем показывать свой футбол и стараться добыть максимум очков", – сказал Трубин.