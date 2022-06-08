Нападающий Украины U-21: Настроены обыграть Францию и выйти на Евро

Нападающий сборной Украины U-21 Богдан Вьюнник прокомментировал победу команды над Северной Македонией (4:0), а также рассказал о подготовке к игре против Франции в рамках квалификации на Евро-2023.

"Игра против Северной Македонии была одной из самых сложных, так как команда играла очень компактно и мешала нам создавать моменты. Я благодарен Богу, что смог забить важный гол, который помог раскрыть игру и довести ее до победы.

Сейчас, в такое сложное время для нашей страны, мотивация просто сумасшедшая. Наша команда сплоченная. Все друг друга поддерживают, и это переносится на поле. Посвящаем нашу прошлую победу всем украинцам, особенно нашим героям, которые защищают на передовой Украину.

На Францию мы настраиваемся, как на финал. У нас есть еще шанс выйти с первого места из группы. Будет очень сложно. Они имели постоянную игровую практику и находятся в лучшем тонусе, но у нас выше мотивация. В этой игре нам может помочь самоотдача и большое желание", — сказал Вьюнник.