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Нападающий Украины U-21: Настроены обыграть Францию и выйти на Евро

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Верим в нашу молодежку

Нападающий Украины U-21: Настроены обыграть Францию и выйти на Евро

Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko

Новина українською

Нападающий сборной Украины U-21 Богдан Вьюнник прокомментировал победу команды над Северной Македонией (4:0), а также рассказал о подготовке к игре против Франции в рамках квалификации на Евро-2023.

"Игра против Северной Македонии была одной из самых сложных, так как команда играла очень компактно и мешала нам создавать моменты. Я благодарен Богу, что смог забить важный гол, который помог раскрыть игру и довести ее до победы.

Сейчас, в такое сложное время для нашей страны, мотивация просто сумасшедшая. Наша команда сплоченная. Все друг друга поддерживают, и это переносится на поле. Посвящаем нашу прошлую победу всем украинцам, особенно нашим героям, которые защищают на передовой Украину.

На Францию мы настраиваемся, как на финал. У нас есть еще шанс выйти с первого места из группы. Будет очень сложно. Они имели постоянную игровую практику и находятся в лучшем тонусе, но у нас выше мотивация. В этой игре нам может помочь самоотдача и большое желание", — сказал Вьюнник.

Напомним, что матч Украина U-21 - Франция U-21 состоится завтра, 9 июня. Старт поединка - в 19:45.

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В статье: Украина U-21 Богдан Вьюнник
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
08.06.2022 в 21:11
СБУ уже вышла -- вы следующие --меньше мелите языком
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