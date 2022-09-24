Судаков: В следующем матче против Словакии мы сыграем гораздо лучше
Есть еще шансы перевернуть результат с ног на голову
УАФ/Пресслужба
Полузащитник молодежной сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал поражение “сине-желтых” в матче против сверстников из Словакии в рамках плей-офф отбора на ЧЕ-2023:
“Я – футболист и не должен комментировать действия арбитров. Прежде всего, нужно отвечать за действия команды, за свою игру.
Словакия — хорошая команда, которая хорошо борется, хорошо играет без мяча. Я считаю, что это один из самых сильных соперников, против которых мы играли.
Пока что трудно что-то комментировать. Когда мы разберем игру и проведем анализ, можно будет что-нибудь сказать.
Мы неплохо играли, где-то незаслуженно уступили. Думаю, в следующем матче мы сыграем гораздо лучше и в атаке, и в обороне.
Трибуны помогали, мы их слышали. Спасибо за поддержку. Приятно, что в Словакии есть наши люди, которые гнали нас вперед”, - сказал Судаков.
Украина U-21 сыграет следующий поединок против Словакии U-21 во вторник 27 сентября. Матч состоится на стадионе в польской Бельско-Бяле и начнется в 18:30 по киевскому времени.
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