  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Судаков: В следующем матче против Словакии мы сыграем гораздо лучше
В тренде

Судаков: В следующем матче против Словакии мы сыграем гораздо лучше

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Есть еще шансы перевернуть результат с ног на голову

Судаков: В следующем матче против Словакии мы сыграем гораздо лучше

УАФ/Пресслужба

Новина українською

Полузащитник молодежной сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал поражение “сине-желтых” в матче против сверстников из Словакии в рамках плей-офф отбора на ЧЕ-2023:

“Я – футболист и не должен комментировать действия арбитров. Прежде всего, нужно отвечать за действия команды, за свою игру.

Словакия — хорошая команда, которая хорошо борется, хорошо играет без мяча. Я считаю, что это один из самых сильных соперников, против которых мы играли.

Пока что трудно что-то комментировать. Когда мы разберем игру и проведем анализ, можно будет что-нибудь сказать.

Мы неплохо играли, где-то незаслуженно уступили. Думаю, в следующем матче мы сыграем гораздо лучше и в атаке, и в обороне.

Трибуны помогали, мы их слышали. Спасибо за поддержку. Приятно, что в Словакии есть наши люди, которые гнали нас вперед”, - сказал Судаков.

Украина U-21 сыграет следующий поединок против Словакии U-21 во вторник 27 сентября. Матч состоится на стадионе в польской Бельско-Бяле и начнется в 18:30 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Словакия U-21 Георгий Судаков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде