Судаков: В следующем матче против Словакии мы сыграем гораздо лучше

Полузащитник молодежной сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал поражение “сине-желтых” в матче против сверстников из Словакии в рамках плей-офф отбора на ЧЕ-2023:

“Я – футболист и не должен комментировать действия арбитров. Прежде всего, нужно отвечать за действия команды, за свою игру.

Словакия — хорошая команда, которая хорошо борется, хорошо играет без мяча. Я считаю, что это один из самых сильных соперников, против которых мы играли.

Пока что трудно что-то комментировать. Когда мы разберем игру и проведем анализ, можно будет что-нибудь сказать.

Мы неплохо играли, где-то незаслуженно уступили. Думаю, в следующем матче мы сыграем гораздо лучше и в атаке, и в обороне.

Трибуны помогали, мы их слышали. Спасибо за поддержку. Приятно, что в Словакии есть наши люди, которые гнали нас вперед”, - сказал Судаков.