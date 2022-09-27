День, когда Сикан напомнил о себе. Украина U21 - Словакия U21 3:0

Увидеть недовольным Руслана Ротаня можно очень редко. В отборе наставник молодежи выглядел спокойным даже после поражений. Но между играми со Словакией 40-летний специалист неоднократно делал шпильки в адрес соперника и его решение провести первый поединок на искусственном газоне. Сегодня играли на травяном покрытии. Стало ли от этого легче? Вряд ли. Безусловно, это претензия не к польской стороне, которая гостеприимно позволила сыграть на городской арене в Бельско-Бялой, плюс дождливая погода была абсолютно против комбинационного футбола. Но от факта никуда не уйдешь: на таком газоне в текущем сезоне даже в Первой лиге Украины еще нигде не играли.

"Желто-синие" провели в стартовом составе три замены по сравнению с предыдущей встречей. Две из них касались обороны: Драмбаев вышел вместо дисквалифицированного Виввчаренко, а Таловеров вытеснил Батагова. Еще одна ротация касалась нападения: один запасной форвард нашего гранда (Сикан) вышел вместо другого резервиста нашего гранда (Ванат).

За первый тайм команды создали по одной хорошей возможности забить. У гостей снова проблемы нам в центре штрафного создавал Суслов, который с десяти метров не смог пробить Трубина. У противоположных ворот Сикан очень интересно вывел лицом к лицу с голкипером Сыча, но украинец дуэль проиграл.

Фактически это все, что можно упомянуть за первую половину встречи. Словаки сразу дали понять, что их не интересуют эти пафосные фразы о красоте игры или ярком футболе. Они приехали за результатом и готовы стоять 90 минут в обороне. Наши же ребята, благодаря высокоэффективной школе украинской Премьер-лиги, понятия не имеют, как играть первым номером при тотальном контроле мяча. То есть фактически почти весь тайм мы наблюдали перекат с фланга на фланг, попытки Драмбаева загружать со своего фланга или находить возможности для разрезных передач, которых было крайне мало. Отсутствие идей также было связано с отсутствием скоростей. Нам было необходимо добавлять в скорости перемещения мяча, но не на таком газоне.

Шансов на контратаки гости почти не дарили. Интересно выбежать вперед удалось только раз: незадолго до свистка на перерыв, но вдвоем против трех защитников что-то неординарное сотворить не удалось, поэтому все завершилось банальным дальним ударом Бондаренко.

Тайм номер два показал, почему наши крайние защитники уже играют в бельгийском чемпионате, а на острие дважды оказался Сикан. Тот самый нападающий, который до этого забил в 2022 только один гол.

Первый гол: заброс на Сыча на правый край штрафной, а тот со второй попытки все же отправил мяч мимо голкипера, хотя не бил, а просто сбросил на Сикана. Второй гол: теперь заброс на нашего защитника на противоположном фланге, Белко удар Драмбаева головой отразил, но точно на ногу нападающему.

Было опасение, что наши ребята прижмутся к своим воротам и все же допустят ошибку. Но другого мнения был Криськив. Резервист "Шахтера" выиграл забегание в чужую штрафную, собрал вокруг себя двух защитников и голкипера и сделал идеальную передачу на Сикана - не забить было невозможно.

Словаки не оставляли надежд распечатать Трубина, но в обороне у нашего соперника был такой бардак, что и мы имели возможность забить еще. В итоге больше голов зрители не увидели. 3:0 – этого более чем достаточно для нас, чтобы выйти на чемпионат Европы среди молодежных сборных.

Даниил Сикан впервые в карьере оформил хет-трик. Наверняка это один из лучших матчей для нападающего со времен молодежного ЧМ, который мы выиграли. Но что интересно, когда через годы будете вспоминать этот матч, не забывайте, что форвард трижды забивал фактически в пустые ворота. Хотя у любого форварда должно быть не только умение забивать, но и мастерство находиться в нужном месте.

Мы на Евро-2023, но это еще не все. На том же чемпионате Европы будут разыгрываться три путевки на футбольную Олимпиаду-2024, которая состоится в Париже. Именно эта цель должна стать новой для нашей молодежи.

Плейофф на Евро-2023 U21

Украина – Словакия 3:0 (общий счет - 5:2)

Гол: Сикан 48, Сикан 54, Сикан 66

Украина: Трубин – Драмбаев, Сирота, Таловеров, Сыч – Михайленко (Бражко 46), Бондаренко (Очеретько 88), Крыськив (Желизко 88) – Судаков, Сикан (Ванат 71), Вьюник (Назаренко 46)

Словакия: Белко - Месик, Оберт, Немчик, Датко - Кадак (Мыслович 62), Покорны, Лавринчик (Голян 62) - Суслов, Стрелец (Галчик 81), Капралик (Труса 70)

Предупреждение: Вьюнник 20, Сирота 90 – Капралик 14, Покорны 80, Суслов 90