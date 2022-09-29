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Украинская молодежка во время жеребьевки Евро-2023 будет в четвертой корзине

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Жеребьевка состоится во вторник, 18 октября

Украинская молодежка во время жеребьевки Евро-2023 будет в четвертой корзине

uaf.ua

Новина українською

Молодежная сборная Украины U-21 будет в четвертой корзине во время жеребьевки группового этапа Евро-2023.

Жеребьевка состоится во вторник, 18 октября.

Полный список участников по корзинам:

Корзина 1: Испания, Португалия, Германия, Франция.

Корзина 2: Нидерланды, Англия, Италия, Румыния.

Корзина 3: Хорватия, Швейцария, Бельгия, Чехия.

Корзина 4: Украина, Норвегия, Израиль, Грузия.

Сборные распределены по четырем корзинам в соответствии с их рейтингом УЕФА. В раунд плей-офф выходит по 2 команды из группы.

Евро-2023 будет проходить с 21 июня по 8 июля 2023 года, матчи будут принимать стадионы Румынии и Грузии. Три лучшие команды получат возможность выступить на Олимпийских играх 2024 года.

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В статье: Украина U-21
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Источник:
УАФ

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