Украинская молодежка во время жеребьевки Евро-2023 будет в четвертой корзине
Жеребьевка состоится во вторник, 18 октября
uaf.ua
Жеребьевка состоится во вторник, 18 октября.
Полный список участников по корзинам:
Корзина 1: Испания, Португалия, Германия, Франция.
Корзина 2: Нидерланды, Англия, Италия, Румыния.
Корзина 3: Хорватия, Швейцария, Бельгия, Чехия.
Корзина 4: Украина, Норвегия, Израиль, Грузия.
Сборные распределены по четырем корзинам в соответствии с их рейтингом УЕФА. В раунд плей-офф выходит по 2 команды из группы.
Евро-2023 будет проходить с 21 июня по 8 июля 2023 года, матчи будут принимать стадионы Румынии и Грузии. Три лучшие команды получат возможность выступить на Олимпийских играх 2024 года.
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