Сирота - о жеребьевке Евро-2023: Хороший квартет, соперники примерно одного уровня
Для выхода из группы нужно выложиться на 1000 процентов
uaf.ua
Защитник "Динамо" и
"У нас получился хороший квартет. Считаю, что соперники примерно одного уровня, поэтому для выхода из группы нужно выложиться на 1000 процентов и не забывать о своем футболе, в который молодежная сборная Украины умеет играть", — сказал Сирота.
Напомним, украинская молодежка встретится с Испанией, Румынией и Хорватией.
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Источник:УАФ
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