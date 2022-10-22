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Сирота - о жеребьевке Евро-2023: Хороший квартет, соперники примерно одного уровня

Молодежная сборная Украины
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Для выхода из группы нужно выложиться на 1000 процентов

Сирота - о жеребьевке Евро-2023: Хороший квартет, соперники примерно одного уровня

uaf.ua

Новина українською

Защитник "Динамо" и молодежной сборной Украины Александр Сирота прокомментировал итоги жеребьевки финальной части Евро-2023 (U-21).

"У нас получился хороший квартет. Считаю, что соперники примерно одного уровня, поэтому для выхода из группы нужно выложиться на 1000 процентов и не забывать о своем футболе, в который молодежная сборная Украины умеет играть", — сказал Сирота.

Напомним, украинская молодежка встретится с Испанией, Румынией и Хорватией.

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В статье: Украина U-21 Динамо (Киев) Олександр Сирота
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Источник:
УАФ

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