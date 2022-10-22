Сирота - о жеребьевке Евро-2023: Хороший квартет, соперники примерно одного уровня

Защитник "Динамо" и молодежной сборной Украины Александр Сирота прокомментировал итоги жеребьевки финальной части Евро-2023 (U-21).

"У нас получился хороший квартет. Считаю, что соперники примерно одного уровня, поэтому для выхода из группы нужно выложиться на 1000 процентов и не забывать о своем футболе, в который молодежная сборная Украины умеет играть", — сказал Сирота.