Сыч: Хотим поехать на Евро-2023 в качестве страны, которая победила российскую орду
Чемпионат уже совсем скоро
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Защитник молодежной сборной Украины Алексей Сыч поделился деталями атмосферной обстановки в команде подопечных Руслана Ротаня:
“Тренеры сборной мне постоянно говорят, что я всегда на позитиве, но в молодежке мы все такие. Там иначе невозможно, потому что очень отличный коллектив, в котором каждый каждого поддерживает. За юмор у нас отвечает Саня Назаренко – он, так сказать, самый шустрый. Может и Дима Криськив освежить обстановку. И все могут.
До войны мы очень любили петь. Сначала это было в Турции – на самом первом сборе. У нашего видеоаналитика Валерия Бахура был День рождения, и мы приготовили ему сюрприз. Собрались в зале для теории, и врач Максим Бецко исполнил для него замечательную песню. Он очень хорошо поет.
Потом, когда начался отбор, у нас пошло посвящение в новички, но на сцену выходили не только они, а все желающие. Было весело. У нас появились свои хиты, но сейчас, конечно, не до них. Сейчас война, и все мы очень хотим поехать на Евро в качестве страны, которая победила российскую орду. Там мы так споем, что нас услышат во всех уголках континента. Сыграем, надеюсь, тоже неплохо”, - сказал Сыч.
Отметим, что сборная Украины U-21 благодаря победе над Словакией в плей-офф отбора квалифицировалась на Евро-2023. Континентальное молодежное первенство состоится в период с 9 июня по 2 июля следующего года в Румынии и Грузии. Подопечные Руслана Ротаня сойдутся в квартете B с Румынией, Испанией и Хорватией.
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