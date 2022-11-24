Наш парень из АПЛ. ВИДЕО, как Егор Ярмолюк забил Швеции в отборе к Евро-2023
Отмечается результативными действиями в трех матчах подряд
Сборная Украины U-19 уверенно прошла первый раунд отбора к Евро-2023. Подопечные Сергея Нагорняка получили максимум очков, победив Кипр, Косово и Швецию. Лидером сине-желтых стал Егор Ярмолюк, который летом перешел в английский "Брентфорд" и уже начал попадать в заявку команды на матчи АПЛ.
В последней игре против сборной Швеции Егор отметился вот таким забитым голом (Украина в итоге победила 2:0). Перед этим в игре с Кипром он отдал две результативные передачи, а в игре с Косово забил единственный гол. Таким образом, в трех матчах за юношескую сборную у него 2+2 по системе гол+пас.
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