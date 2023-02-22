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УАФ опубликовала календарь молодежной сборной Украины на Евро-2023

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Турнир состоится в июне - июле

УАФ опубликовала календарь молодежной сборной Украины на Евро-2023

Фото: пресс-служба УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Украинская Ассоциация футбола опубликовала график матчей молодежной сборной Украины на молодежном чемпионате Европы 2023-гогода. Напомним, что команда Руслана Ротаня попала в одну группу с Испанией, Хорватией и Румынией.

Календарь сборной Украины U-21:

21 июня:
Украина – Хорватия;

24 июня:
Румыния – Украина;

27 июня:
Испания – Украина.

Напомним, что из группы выйдут две лучшие команды. Также добавим, что на этом турнире Украина U-21 сможет сразиться за выход на Олимпийские игры 2024.

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В статье: молодежная сборная Украины
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Источник:
УАФ

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