УАФ опубликовала календарь молодежной сборной Украины на Евро-2023
Турнир состоится в июне - июле
Фото: пресс-служба УАФ
Украинская Ассоциация футбола опубликовала график матчей молодежной сборной Украины на молодежном чемпионате Европы 2023-гогода. Напомним, что команда Руслана Ротаня попала в одну группу с Испанией, Хорватией и Румынией.
Календарь сборной Украины U-21:
21 июня:
Украина – Хорватия;
24 июня:
Румыния – Украина;
27 июня:
Испания – Украина.
Напомним, что из группы выйдут две лучшие команды. Также добавим, что на этом турнире Украина U-21 сможет сразиться за выход на Олимпийские игры 2024.
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Источник:УАФ
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