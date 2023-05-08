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Бондаренко: Хотим порадовать Украину своим выступлением на Евро-2023

Молодежная сборная Украины
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Турнир состоится этим летом

Бондаренко: Хотим порадовать Украину своим выступлением на Евро-2023

Фото: УАФ

Новина українською

Полузащитник сборной Украины U-21 Артем Бондаренко поделился ожиданиями от предстоящего молодежного Евро-2023, который пройдет этим летом.

"Мы все прошли сложный путь, пережили невероятные эмоции в плей-офф. Я верю в нашу команду в финальном турнире. Хороший состав участников, ожидается много топовых игроков в составах всех команд. Надеюсь, тьфу-тьфу-тьфу, что наша сборная также сможет собрать тех, в ком будет нуждаться тренер. Мы хотим порадовать Украину выступлением на этом турнире и готовы для этого отдать все силы.

22-летний Бондаренко получил вызов в национальную сборную Украины от Ротаня, который исполнял обязанности главного тренера во время стартового матча отбора на Евро-2024 против Англии. Правда, Артем пока не дебютировал в составе главной команды страны.

"Для меня каждый вызов в сборную – это честь. Посмотрите, какие люди играют за сборную Украины. Я должен еще себя показать, доказать свой уровень, а если упорно работать – и шанс появится, и дебют будет. Все по очереди. А это был старт отборочного турнира, потому у меня нет никаких вопросов к тренерам. Буду рад и в дальнейшем работать в сборной", – ответил Бондаренко.

Напомним, молодежная сборная Украины примет участие в финальном турнире чемпионата Европы-2023. В групповом раунде соперниками нашей команды будут Испания, Хорватия и Румыния. Турнир пройдет с 21 июня по 8 июля.

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В статье: Украина U-21 Артем Бондаренко
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