Подготовка к Евро-2023. Стартовый состав украинской молодежки на матч с Кувейтом
Стартовый состав украинской молодежки
uaf.ua
Сегодня молодежная сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2023 проведет товарищеский матча со сверстниками из Кувейта.
Матч состоится в Австрии и начнется в 19:00.
Уже известен стартовый состав сборной Украины на матч.
Украина (U-21): Фесюн, Драмбаев, Салюк, Таловеров, Сыч, Желизко, Очеретько, Рубчинский, Вьюнник, Назаренко, Алефиренко
Запасные: Сапутин, Вивчаренко, Сирота, Сикан, Кащук, Крыськив, Лях, Брагару, Сигеев
Напомним, что UA-Футбол проведет
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