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Подготовка к Евро-2023. Стартовый состав украинской молодежки на матч с Кувейтом

Молодежная сборная Украины
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Стартовый состав украинской молодежки

Подготовка к Евро-2023. Стартовый состав украинской молодежки на матч с Кувейтом

uaf.ua

Новина українською

Сегодня молодежная сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2023 проведет товарищеский матча со сверстниками из Кувейта.

Матч состоится в Австрии и начнется в 19:00.

Уже известен стартовый состав сборной Украины на матч.

Украина (U-21): Фесюн, Драмбаев, Салюк, Таловеров, Сыч, Желизко, Очеретько, Рубчинский, Вьюнник, Назаренко, Алефиренко

Запасные: Сапутин, Вивчаренко, Сирота, Сикан, Кащук, Крыськив, Лях, Брагару, Сигеев

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча Украина U-21 – Кувейт U-21.

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В статье: Украина U-21 Кувейт
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